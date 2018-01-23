Учёные из Израиля доказали, что женщины портят жизнь‍

Израильские и американские ученые приблизились к пониманию фундаментальной причины, по которой у людей усложняется и портится жизнь (особенно семейная). Масштабный опрос, произведенный сотрудниками Университета Беркли и Университета Бар-Илана, показал, что корень всех человеческих бед — женщины.
Ученые опросили тысячу с лишним респондентов и выяснили, что именно жены, сестры и дочери являются виновницами усложнения повседневной жизни.
Речь идет об умении "делать из мухи слона", которым в совершенстве, как считают опрошенные граждане, владеют женщины. То есть, женщины часто проявляют чрезмерную эмоциональность при решении каких-то стандартных бытовых вопросов, чем и провоцируют ссоры и конфликты, которые могут тянуться годами и просто-таки отравлять семейную жизнь.
В общем, какой-то тотальный ужас. Бороться с которым, как заключают авторы исследовательской работы, можно разве что путем жесткого соблюдения границ личного пространства.
"Уважение личного пространства — ключ не только к хорошим отношениям внутри семьи, но и к успешному взаимодействию между мужчинами и женщинами вообще", — говорят ученые.
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