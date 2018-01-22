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На молодой звезде идет водяной дождь, заявили ученые

Понедельник, 22 Января 2018 15:11
На молодой звезде идет водяной дождь, заявили ученые Фото из открытых источников

Изучая расположенную в созвездии Персея область активного звездообразования, представители международной группы ученых-астрономов обнаружили водяное облако, существующее в пределах протопланетного диска.

 

Водяные облака в космосе — это, как пишет информационный ресурс ToDay News Ufa, в общем-то не редкость, однако конкретно этот случай является поистине уникальным.

 

"Облако воды, которое мы обнаружили в протопланетном диске одной из молодых звезд, было образовано самим светилом. Облако, при этом, просто огромное — речь идет о семи с половиной миллиардах кубометров воды, то есть это в пять раз больше, чем объем воды на нашей планете. В будущем из этого облака родится планета, которая может быть очень похожей на Землю", — рассказывают астрономы.

 

Земля, по словам ученых, является планетой-океаном, так как семьдесят пять процентов ее поверхности покрыты водой. Других подобных миров, несмотря на огромное количество открытых экзопланет, сегодняшняя наука не знает. В общем, в созвездии Персея рождается, судя по всему, Земля номер два. Пройдут миллионы (или миллиарды) лет и она, очень может быть, станет обителью жизни.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Звезда

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