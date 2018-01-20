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Ученые рассказали, как «правильно» любить самовлюбленного человека

Пятница, 19 Января 2018 23:21
Ученые рассказали, как «правильно» любить самовлюбленного человека Фото из открытых источников

Любить самовлюбленного человека не так просто, но есть нечто общее в любви к таким людям, на чем держатся отношения с ними. Ученые изучили проблемы любви к тем, кто любит себя, и сформулировали наиболее «правильное» поведение с такими людьми, при котором отношения не развалятся.

 

«Ну, хватит обо мне. Что вы думаете обо мне?». Однако на практике это не так смешно. Если вы подозреваете, что вы встречаетесь или познакомились с таким нарциссом, вы остаетесь или уходите? Как быть, если это любовь? Придется принять некоторые условия существования рядом с таким человеком.

 

В какой-то степени мы все любим себя. Но самовлюбленность некоторых людей не имеет границ, и это не может не отражаться на отношениях. Они сфокусированы на себе до крайности, и попросту не способны поддерживать нормальные межличностные отношения с друзьями, семьей или романтическим партнером, отмечают ученые Университета Новой Англии.

 

Они могут быть веселыми, фееричными, впечатляющими. Они умеют производить впечатление. Яркие, общительные, они способны быть идеальными краткосрочными партнерами, чего нельзя сказать о долгосрочных отношениях. Если у вас серьезные отношения с нарциссом, смиритесь с тем, что тигр не меняет свою окраску. Поэтому придется учесть некоторые индивидуальные и поведенческие характеристики, к которым придется приспособиться.

 

Является ли «идеальный» тем словом, которое бы вы использовали, чтобы описать себя? Согласно исследованию, нарциссы предпочитают партнеров, которые восхищаются ими, но также и сами совершенны, потому что это усиливает их самооценку. Мы все видели, как пары ведут себя грубо друг к другу публично. Хотя мы вежливо стараемся не смотреть, мы задаемся вопросом, у них плохой день или плохие отношения.

 

Знайте, что такая же участь ждет и вас в отношениях с нарциссом. Они оскорбляют и критикуют своего партнера, потому что им не нужны отношения, где партнер чувствует себя более совершенным, чем они. С этой же целью нарциссы унижают партнера, как и для того, чтобы защитить себя от угрозы разрыва отношений.

 

Какое-то время фразы типа «да кому ты нужен такой тупой/нищий/некрасивый» действуют, но в конечном итоге такое поведение, наоборот, действует разрушающе на отношения. Любовь к нарциссу требует бесконечного терпения, понимания, прощения, обожания, готовности быть в тени звезды. На этом и будут держаться отношения. Если вы не готовы к этому, то отношения с нарциссом не для вас.

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Филингер Татьяна Опубликовано в Наука   Теги Новости Самовлюблённость

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