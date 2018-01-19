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2017 год вошел в тройку самых жарких за всю историю планеты

Пятница, 19 Января 2018 12:03
2017 год вошел в тройку самых жарких за всю историю планеты Фото из открытых источников

Подводя климатические итоги завершившегося 2017-го года, ученые отметили, что он был одним из самых жарких за всю историю наблюдений. Примечательно, что три самых жарких года — это три последних, то есть 2017 и 2015 (разделяют второе место), и 2016 (самый жаркий).

 

Согласно отчету, который был опубликован Всемирной метеорологической организацией, в 2017 году была зафиксирована рекордная среднегодовая температура верхнего слоя мирового океана — это фактор, указывающий на ускорение глобального потепления.

 

"Сейчас мы уже завершили анализ данных о температурах атмосферы и океанов, зафиксированных в 2017 году, и можем говорить со всей уверенностью, что завершившийся год входит в тройку самых жарких за всю историю метеорологических наблюдений. Отклонение от среднегодовых температур, фиксировавшихся в период 1981-2010 годов, составило полградуса Цельсия. Рекордным был 2016 год, когда отклонение составило 0.6 градуса", — говорят официальные представители Всемирной метеорологической организации.

 

Говоря о наблюдаемом потеплении, ученые отмечают, что общая тенденция интенсификации глобального потепления сохраняется, что, безусловно, довольно печально.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости климат

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