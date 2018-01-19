Ученые: Микроволновки опасны для человечества

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В своем новом исследовании ученые Манчестерского университета сравнили количество углекислого газа, которые выпускают микроволновки, с углекислым газом, который попадает в атмосферу из-за автомобилей.

Оказалось, что все микроволновые печи в Европе выпускают столько же углекислого газа, сколько 7 миллионов автомобилей. Ученые сделали вывод, что неэффективное использование микроволновых печей способствует глобальному потеплению.

По оценкам ученых, 19 микроволновок в течение одного года способствуют выделению в атмосферу парникового газа такого же объема, сколько выделяет один автомобиль.

Отметим, что по утверждениям ученых, объем автомобильных выбросов в одной только Великобритании в 10 раз превышают количество углекислого газа, выбрасываемого при использовании всех СВЧ-печей в европейских странах. Кроме того, энергия затрачиваемая при приготовлении пищи в микроволновках меньше, чем при других формах тепловой обработки.

Эксперты настоятельно рекомендуют отключать микроволновые печи сразу после использования, чтобы электричество не использовалось на дополнительные функции, такие как электронные часы.