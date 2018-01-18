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Ученые выяснили, как грипп влияет на общительность

Среда, 17 Января 2018 20:21
Ученые выяснили, как грипп влияет на общительность Фото из открытых источников

Влияет ли грипп на общительность? Ответ может показаться странным. Но только на первый взгляд. Исследование свидетельствует о возможном компоненте поведенческого контроля гриппа.

 

Ученые исследовали эволюционную гипотезу относительно гриппа. Поскольку грипп, как и многие вирусы, перемещается из одного тела хозяина в другое, было бы разумно, что вирус может манипулировать нервной системой людей таким образом, чтобы воздействовать на большее количество людей, отмечается в статье ученого из Нью-Йоркского Государственного Университета в Нью-Палце.

 

Другими словами, возможно, вирус гриппа заставляет людей невольно искать большее количество социальных взаимодействий в качестве эволюционного механизма для того, чтобы вирус попал в большее количество человеческих тел. На первый взгляд это выглядит абсурдным, но ведь паразиты влияют на поведение человека, и это научно доказано.

 

Чем в большее количество человеческих тел попадает вирус, тем больше он реплицируется. Вы можете подумать, что все это звучит хорошо, но, ведь когда кто-то болеет гриппом, он просто хочет остаться один на один с одеялом, iPhone и Netflix! Это так, но уже в конечной стадии. А в первые часы (24-48) после того, как человек подвергается воздействию вируса, он имеет склонность к бессимптому, одновременно будучи коммуникабельным. 

 

Другими словами, когда вы заболели гриппом, вы даже этого не знаете, зато способны заразить им других. В своем исследовании ученые собрали данные о людях, которые получили прививку от гриппа осенью. Это дало возможность изучить влияние вируса на поведение, так как было точно известно, когда участники исследования были инфицированы.

 

Каждый из участников исследования документировал количество людей, с которыми взаимодействовал два дня до получения вакцины и два дня после. В итоге число людей, с которыми они взаимодействовали во время поствакцинного периода (в среднем 99), было почти в два раза больше количества предвакцинного периода (в среднем 54). 

 

И хотя в исследовании не рассматривались конкретные механизмы, с помощью которых грипп не влиял на поведение, идея гриппа, манипулирующего человеческим социальным поведением, чтобы увеличить социальное взаимодействие в период после заражения, имеет смысл. 

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Филингер Татьяна Опубликовано в Наука   Теги Новости грипп

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