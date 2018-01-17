Ученые раскрыли вековую тайну древнеегипетских мумий‍

Мумифицированные древнеегипетские сановники, найденные сто с лишним лет назад в одной из гробниц Египта, не были полными братьями, как изначально предполагалось — заявляют сотрудники Манчестерского университета, которые подвергли биологические материалы мумий ДНК-анализу.
Отчет об исследовании появился на страницах издания Journal of Archaeological Science: Reports. Речь идет о двух мумифицированных телах, обнаруженных в районе египетской деревни Рифех в далеком уже 1907 году.
"Тот факт, что мумии лежали в одной гробнице, а также такие обстоятельства, как древние тексты, в которых упоминалась мать этих мужчин, сразу же натолкнули археологов на то, что они были братьями. Анализ ДНК показал, что так оно и есть, однако братьями они были только по матери", — рассказывает один из исследователей.
Ученые отмечают, что теперь понятно, почему в древних текстах не упоминается отец высокопоставленных древнеегипетских чиновников, одному из которых на момент смерти было около сорока, а другому — около шестидесяти лет.
"Египтяне, как известно, ценили в первую очередь родство по материнской линии, однако имя отца обычно занимало не последнее место в сопроводительных текстах. А тут его не было, что и натолкнуло нас на определенные предположения", — добавляют ученые.
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