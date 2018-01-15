Ученые: Люди, сталкивающиеся с трудностями в своей вере, с большей вероятностью будут болеть

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Люди, сталкивающиеся с трудностями в своей вере, с большей вероятностью будут иметь симптомы болезни: новые исследования в Scientific Study of Religion предполагают, что социально-экономический статус человека играет определенную роль.

Трудности, с которыми сталкивается человек в его вере, связаны с болезнью - и новые исследования показывают, что социально-экономический статус человека играет определенную роль.

«Существует много исследований о взаимосвязи между религиозностью и физическим, а также психическим здоровьем. Тем не менее, большая часть этой работы сосредоточена на том, как религиозная вовлеченность может способствовать укреплению здоровья и благополучия, - сказал автор исследования Нил Краузе, - Мы с коллегами заинтересованы в духовной борьбе, потому что это дает возможность более сбалансированного взгляда на эти отношения, предлагая, чтобы религиозное участие не всегда могло быть полезным».

Чтобы оценить духовную борьбу, ученые спросили участников, были ли они сердиты на Бога или религию, беспокоились ли о том, что проблемы, с которыми они столкнулись, были работой дьявола или злых духов, чувствовали ли они себя виноватыми за то, что они не соответствовали их моральным стандартам, или были ли они обеспокоены тем, что у них нет конечной цели существования.

Исследователи обнаружили, что более сильная духовная борьба была связана с симптомами болезни.

«Из нашей работы есть два вывода. Во-первых, участие в религии не всегда легко и иногда, религия может быть источником стресса, - сказал Краузе, - Во-вторых, если духовная борьба достаточно сильна, это может привести к психическим и физическим проблемам со здоровьем».