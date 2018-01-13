Расшифрована книга с пиратского корабля «Месть королевы Анны»

Археологам удалось выяснить, какую литературу котировал известный как Черная Борода капитан Эдвард Тич — один из самых знаменитых морских пиратов. Анализ чудом сохранившихся фрагментов страниц, найденных на борту затонувшего в 1718 году судна Черной Бороды "Месть королевы Анны", показал, что Тич почитывал путевые заметки своего тезки — капитана Эдварда Кука.
Эдвард Тич или Черная Борода — это, если что, прототип пирата Флинта из культового "Острова сокровищ" Роберта Стивенсона. В общем, просто-таки одиозный персонаж, который наводил ужас на моряков, бороздивших Карибское море в начале восемнадцатого века.
Флагманский корабль пиратского флота Бороды, судно "Месть королевы Анны", село на мель у затонуло в 1718, а капитан Тич вскоре был убит британскими солдатами.
Удивительно, но археологи, которые исследуют обломки корабля "Месть королевы Анны", до сих пор находят интересные артефакты. Например, в одной из пушек ученые обнаружили комок из тряпок и бумаги, которая при детальном анализе оказалась страницами из книги капитана Кука "Путешествие к Южному морю и вокруг света, совершенное в 1708, 1709, 1710 и 1711 годах".
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