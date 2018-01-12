Из-за Меркурия температура Земли поднимется до 4 000 С, уверены ученые

Если с Землей столкнется Меркурий, то наша планета, в отличие от первой планеты Солнечной системы, уцелеет, однако существующая на ней жизнь будет полностью уничтожена. Просто потому, что столкновение с Меркурием разогреет земную атмосферу до четырех тысяч градусов по Цельсию.
С чего бы это вдруг Меркурию сталкиваться с Землей? Ну, по словам ученых, теоретическая вероятность этого катастрофического "космического ДТП" отличается от нуля. Хотя бы потому, что орбиты планет нашей звездной системы меняют со временем. Конечно, речь идет о весьма протяженных временных периодах, но все же.
"Меркурий — крайне маленькая планета, поэтому его орбиту нельзя назвать слишком уж стабильной. Орбита первой планеты вытянута уже сейчас, а в будущем она будет вытягиваться еще в более значительной степени. В конце концов этот процесс приведет к тому, что орбита Меркурия будет пересекаться с орбитой Земли, а это неминуемо приведет к масштабной катастрофе", — цитирует астрономов информационный ресурс ToDay News Ufa.
Пока что, впрочем, можно не волноваться — столкновение Земли и Меркурия является хоть и катастрофической, но очень и очень отдаленной перспективой.
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