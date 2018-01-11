Ученые: Люди в депрессии хуже реагируют на критику

Критика играет определенную роль в беспокойстве. Новое исследование обнаружило доказательства того, что люди с социальным тревожным расстройством проявляют негативную реакцию при получении обратной связи.
Исследование, опубликованное в научном журнале Emotion, показало, что люди без социального тревожного расстройства проявили противоположное поведение.
«В целом, мои исследования касаются того, как эмоции и поведение влияют на социальный контекст, и до сих пор мы очень мало знаем о психологических и мозговых механизмах, которые лежат в основе социальных последствий для себя», - объяснил автор исследования Леони Кобан из University of Colorado Boulder.
«Как мы воспринимаем наше «я» и то, как мы относимся к нашему «я», имеет центральное значение для человеческого опыта. Самовосприятие и эстетика также существенно изменяются (например, гораздо более негативная самооценка) во многих психопатологиях, включая социальное тревожное расстройство».
«Поэтому очень важно понять, как самовосприятие и чувства о себе (то есть состояние самооценки) колеблются со временем и как эта динамика отличается между людьми, - сказал Кобан, - Мы смотрели на это с точки зрения критики, проверяя идею, что самовосприятие и чувства зависят от социального обучения».
Исследователи обнаружили, что взрослые с социальным тревожным расстройством в большей степени обращают свое внимание в ответ на негативные, чем на положительные отзывы о себе.
С другой стороны, участники без социального тревожного расстройства проявили противоположную предвзятость. Для них положительная обратная связь была более важна, чем негативная.
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