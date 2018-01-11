Четверг 11 января 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Наука» Ученые: Люди в депрессии хуже реагируют на критику

Ученые: Люди в депрессии хуже реагируют на критику

Четверг, 11 Января 2018 10:01
Ученые: Люди в депрессии хуже реагируют на критику Фото из открытых источников

Критика играет определенную роль в беспокойстве. Новое исследование обнаружило доказательства того, что люди с социальным тревожным расстройством проявляют негативную реакцию при получении обратной связи.

 

Исследование, опубликованное в научном журнале Emotion, показало, что люди без социального тревожного расстройства проявили противоположное поведение. 

 

«В целом, мои исследования касаются того, как эмоции и поведение влияют на социальный контекст, и до сих пор мы очень мало знаем о психологических и мозговых механизмах, которые лежат в основе социальных последствий для себя», - объяснил автор исследования Леони Кобан из University of Colorado Boulder.

 

«Как мы воспринимаем наше «я» и то, как мы относимся к нашему «я», имеет центральное значение для человеческого опыта. Самовосприятие и эстетика также существенно изменяются (например, гораздо более негативная самооценка) во многих психопатологиях, включая социальное тревожное расстройство».

 

«Поэтому очень важно понять, как самовосприятие и чувства о себе (то есть состояние самооценки) колеблются со временем и как эта динамика отличается между людьми, - сказал Кобан, - Мы смотрели на это с точки зрения критики, проверяя идею, что самовосприятие и чувства зависят от социального обучения».

 

Исследователи обнаружили, что взрослые с социальным тревожным расстройством в большей степени обращают свое внимание в ответ на негативные, чем на положительные отзывы о себе.

 

С другой стороны, участники без социального тревожного расстройства проявили противоположную предвзятость. Для них положительная обратная связь была более важна, чем негативная. 

Яндекс.Дзен

Яй Евгения Опубликовано в Наука   Теги Новости Наука

Главное за сутки
В Польше рассекретили новые подробности крушения самолета Качиньского В Польше рассекретили новые подробности крушения самолета Качиньского Левое крыло самолета бывшего президента Польши Леха Качиньского Ту-154 было разрушено в результате серии взрывов. Об этом заявила Подкомиссия по расследованию авиакатастрофы. Сообщается минимум о трех внутренних взрывах в крыле.…
В посольстве России в США заявили о давлении на российские СМИ В посольстве России в США заявили о давлении на российские СМИ США продолжают оказывать давление на российские СМИ. Об этом сообщается в распространенном в среду, 10 января, комментарии посольства РФ в Вашингтоне. "10 января, стало известно, что производящая контент для [новостного…
Трамп: Намного лучше сотрудничать с Россией, чем враждовать с ней Трамп: Намного лучше сотрудничать с Россией, чем враждовать с ней Дональд Трамп считает, что для Вашингтона гораздо лучше сотрудничать с Москвой, чем враждовать с ней. Убежденность в этом американский президент выразил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг…

Читайте также
Ученые: Первыми американцами были русские Ученые: Первыми американцами были русские Специалисты из Аляскинского Университета изучили ДНК индейской девочки, которая скончалась в конце последнего ледникового периода, это помогло установить, что ее предками являлись приехавшие люди из России примерно 25 000 лет…
Простой способ выглядеть моложе назвали ученые Простой способ выглядеть моложе назвали ученые Конечно, правильное питание, подвижный образ жизни и спорт — это важно для того, чтобы выглядеть моложе своих настоящих лет, но не единственное. Ученые рассказывают, что для омоложения необходимо обязательно делать…
Ученым удалось вычислить характеристики зрачка Ока Саурона Ученым удалось вычислить характеристики зрачка Ока Саурона Студенты-физики из Университета Лестера (Великобритания) решили выяснить, какими оптическими характеристиками должно было обладать Всевидящее Око Саурона, чтобы рассмотреть Фродо у Роковой горы. Речь идет об эпизоде из третьей части трилогии…
Ученым удалось измерить температуру океана за тысячи лет Ученым удалось измерить температуру океана за тысячи лет Группа ученых из разных стран, возглавляемая сотрудниками Бернского университета и представителями Федеральной научно-исследовательской лаборатории по материаловедению, изучила пузырьки воздуха в антарктических льдах и смогла установить температурные показатели океана за два…
Фото
14 туристических направлений, о которых вы вряд ли слышали 14 туристических направлений, о которых вы вряд ли слышали

Все мы слышали о египетских пирамидах, Пизанской и Эйфелевой башнях, римском Колизее и других извест...

Видео

 

Береговая линия у полуострова в Массачусетсе замерзла впервые за 80 лет

Опрос

Нужны ли черные списки дебоширов в поездах и автобусах?

 

Анекдот дня

Если бы у моего калькулятора была история, мне бы за нее было бы стыдно больше, чем за историю браузера.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман
Пожалуй, можно без преувеличения сказать, что 99,9% современных школьников стремится успешно сдать Единый государственный экзамен. При этом, они хотят не просто сдать его, а набрать более 80 баллов из 100 возможных. Это поможет поступить в институт или университет своей мечты на лучшую специальность. Фактически все…
Денис Шилкин рассказал, как создать свою команду по внешности Денис Шилкин рассказал, как создать свою команду по внешности
Пожалуй, каждый бизнесмен мечтает собрать под своим крылом коллектив квалифицированных сотрудников, которые смогут не только плодотворно работать в команде, но и будут приносить максимальную пользу бизнесу. Но как это сделать? Как во множестве соискателей выбрать именно того, кто так нужен компании? На эти другие вопросы…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Sony PlayStation 4 500Gb Все предложения (44)
Sony PlayStation 4 500Gb от20000руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Компьютеры
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.