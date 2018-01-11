Гравитация поможет путешествовать во времени, заявили ученые

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В рамках классической физики считается, что время прямолинейно, а его скорость не меняется. Однако теория относительности гласит, что это не совсем так — течение и направление времени зависит от такой фундаментальной силы, как гравитация. Физики считают, что именно она поможет людям наконец-то обуздать время и, например, освоить перемещения в нем.

Предполагается, что на границах особенно массивных объектов, где гравитационное взаимодействие невероятно интенсивное, время должно замедляться или и вовсе останавливаться. Последнее справедливо для черных дыр. Звезды и планеты, впрочем, тоже могут влиять на течение времени.

"В будущем появятся технологии, которые позволят людям управлять временем при помощи гравитации. Время, при этом, можно будет не только замедлять, но и ускорять. Для того, чтобы все это стало реальным, человечеству лишь необходимо понять, как конкретно работает гравитация. Например, разобраться, какими волнами или частицами она обусловлена", — цитирует ученых информационный ресурс ToDay News Ufa.

Некоторые ученые считают, что разобравшись с гравитацией, люди смогут не только ускорять и замедлять время, но и путешествовать в будущее и прошлое, что откроет совсем уж фантастические перспективы.