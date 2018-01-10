Найден наскальный рисунок, изображающий космическую катастрофу

Фото из открытых источников

Сотрудники Института фундаментальных исследований Тата (Индия) обнаружили уникальный образец наскальной живописи. На рисунке, возраст которого составляет пять тысяч лет, изображен взрыв сверхновой.

Это, как сообщает издание Quartz, древнейший из известных человечеству наскальных рисунков с космическими катастрофами. Удивительный артефакт древней культуры был обнаружен в Кашмире, то есть на северо-западе Индостана. Скала, на которой изображено нечто, напоминающее взрыв сверхновой, была элементом стены дома.

"Рисунок на камне можно трактовать лишь единственным образом — здесь изображена древняя космическая катастрофа. Если говорить конкретно, то это взрыв сверхновой", — говорят исследователи из Индии.

Астрономы утверждают, что была только одна сверхновая, которую могли наблюдать авторы этого наскального рисунка. Речь идет о вспышке, которая известна как HB9. Жители Земли наблюдали ее примерно в 3600 году до нашей эры. Сверхновая, которую изобразили на камне, удалена от нашей планеты на две тысячи шестьсот световых лет, а это, как известно, не слишком большое расстояние в масштабах Вселенной. То есть, взрыв звезды выглядел с Земли как круг света, сравнимый по яркости с полной Луной.