ООН будет покорять космос: Первый запуск запланирован на 2021 год

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Организация Объединенных Наций выходит в космическое пространство — в 2021 году ООН осуществит первый самостоятельный запуск беспилотного космического корабля, разработанного американской компанией Sierra Nevada.

Соответствующий анонс сделала сегодня Симонетта ди Пиппо, глава департамента ООН по вопросам космического пространства.

По словам ди Пиппо, в 2021 году ООН запустит в космос корабль под названием Dream Chaser. Это беспилотный многоразовый корабль, который чем-то напоминает знаменитый Shuttle, однако меньшего размера. Предполагается, что корабль будет выведен на орбиту на высоте трех сотен километров при помощи ракеты-носителя.

На орбите Dream Chaser пробудет несколько недель, а затем вернется на Землю. Корабль, как отмечает представитель ООН, будет использоваться для проведения научных экспериментов. Последние, при этом, будут доступны всем членам ООН, в том числе и развивающимся странам, у которых нет огромных средств, необходимых для собственных космических программ.

Согласно планам, проект будет финансироваться заинтересованными членами ООН, а также различными спонсорами. Детали проекта будут прорабатываться в 2018 году.