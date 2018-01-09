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Ученым удалось измерить температуру океана за тысячи лет

Вторник, 09 Января 2018 10:01
Ученым удалось измерить температуру океана за тысячи лет Фото из открытых источников

Группа ученых из разных стран, возглавляемая сотрудниками Бернского университета и представителями Федеральной научно-исследовательской лаборатории по материаловедению, изучила пузырьки воздуха в антарктических льдах и смогла установить температурные показатели океана за два с половиной десятка тысяч лет.

 

"Когда земной климат становится теплее, океаны поглощают большую часть дополнительной тепловой энергии. То есть, температура океана является фактором, на основе которого мы можем делать довольно детальные выводы о климатическом состоянии нашей планеты", — говорят ученые.

 

Специалисты изобрели новый способ анализа температуры океана, основанный на инертных газах, присутствующих в виде пузырьков во льдах.

 

Инертные газы — это, например, аргон, ксенон и криптон. Исследования показали, что во льдах Антарктиды содержатся не только углекислый газ и метан, но и такие вещества.

 

"Мы исследовали инертные газы, присутствующие во льдах, и выяснили некоторые детали температурного режима океанов за двадцать четыре тысячи лет. Оказалось, в частности, что за последние десять тысяч лет вода стала теплее на два с половиной градуса Цельсия", — заключают эксперты.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости океан

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