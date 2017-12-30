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Что люди решают начать делать с нового года

Пятница, 29 Декабря 2017 22:52
Что люди решают начать делать с нового года Фото из открытых источников

Глобальный опрос, проведенный международной аналитической компанией Nielsen, выявил, что люди решают начать делать в новом году. Большинство людей.

 

37% намереваются начать вести здоровый образ жизни. Они буквально клянутся, что следующий год станет годом здоровья. Я буду ходить в спортзал хотя бы три раза в неделю! Я собираюсь, наконец, присоединиться к CrossFit! Я возьмусь за себя и сброшу 10 кг! И т.д и т.п. Угадайте, что происходит дальше? Намерения так и остаются таковыми.

 

32% собираются похудеть. Данная проблема современности, несмотря на наличие множества способов ее решения, так и остается одной из главных. А решение является простым: не тратить деньги на программы по снижению веса, и просто употреблять «правильные» продукты.

 

28% решают жить полной жизнью. Однако так как мы никогда не удовлетворены своим настоящим, данное намерение не имеет конкретики, а каждый раз меняется. У всех была цель, которая была настолько высока, что, кажется, как только она будет достигнута, большего и не нужно. Но проходит время, и это начинает казаться банальным, а «жить полной жизнью» наполняется иным смыслом.

 

25% собираются жить экономнее, не брать кредиты. Однако в будущее экономическое поведение чаще всего похоже на прошлое. И более эффективное управление доходами так и остается лишь идеей, а не практикой.

 

19% обещают себе проводить больше времени с семьей и друзьями. Никакие блага современности не способны заменить теплоту общения с близкими людьми. Но данное желание разбивается о различные условия, вроде разных городов проживания, сверхурочной работы и иных забот современности.

 

И вы тоже имеете хотя бы одно из этих решений, связанных с началом будущего года, скорее всего это так, ибо только 16% респондентов не имели никаких намерений, связанных с будущим годом.

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Филингер Татьяна Опубликовано в Наука   Теги Новости Новый год

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