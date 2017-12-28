Почему некоторым людям нужно, чтобы их правила нарушались

Фото из открытых источников

Почему некоторые люди хотят, чтобы их правила нарушались, объясняется в статье ученого из Орегонского Университета. Речь, прежде всего, идет о людях, склонных к авторитарному поведению.

Существует тридцать характеристик поведения, характерного для таких людей. Некоторые из них менее известны, а некоторые более. Например, степень, в которой попытка соблюдения авторитарных правил раздражает и расстраивает, а не радует таких людей.

Пытаться следовать строгим или произвольным правилам, установленным авторитарным человеком, болезненно и достаточно сложно. К тому же эти правила могут применяться избирательно, что добавляет еще больше боли. На самом деле они не являются правилами вообще, и существуют не из-за какой-то ценности или принципа, а для оправдания наказания.

Авторитаристы не столько заинтересованы в соблюдении правил, сколько прибегают к этому, как к средству, позволяющему наказывать других людей, вот почему они любят устанавливать правила. Чем их больше, и чем они запутаннее, тем лучше, поскольку это снижает шанс их выполнения. Они неизбежно нарушаются, открывая дверь для наказания за нарушение.

Эта динамика объясняет, почему авторитаристы часто раздражаются до насилия, когда правила соблюдаются, ведь предполагалось иное, то есть нарушение и возможность наказания. Вы никогда не сможете получить похвалу, следуя правилам. Всегда будет что-нибудь не так.

Это еще одна причина, почему тесный контакт с авторитарным человеком настолько тяжел. Жертва изо всех сил пытается следовать правилам, но не только не вознаграждается за свои усилия, а вместо этого подвергается издевкам, высмеиванию или каким-то другим унижениям, в итоге, страдает все больше и больше.

Нарушение правил влечет за собой последствия, например, словесное нападение, игнорирование, бойкот. Как только человек понимает установленные правила, и пытается все сделать, чтобы сохранить мир, авторитарист без уведомления меняет их на что-то другое. Часто обвиняемый не может понять, что именно нужно сделать или сделано неправильно, но именно это и нужно авторитарной личности.

Фактически, в их окружении кто-то ВСЕГДА должен быть провинившимся. Для таких людей однозначно предпочтительнее быть постоянно правым, чем быть любимым. Море ненависти, которое сопровождает авторитарность, требует, чтобы авторитарное лицо находило различные способы наказания. Ему нужно придираться больше, чем дышать. Чтобы вы были постоянно виноваты, он изменяет правила.

Эта динамика изменяет сознание жертвы, которая время от времени недоумевает, почему она не может выполнить правила, и почему ее объективно небольшие ошибки или провалы порождают такие огромные реакции и суровое наказание, а также, почему в ее адрес всегда так мало любви, и так много ненависти.

Часть процесса исцеления от этой авторитарной раны включает в себя понимание того, что шансов получить что-то положительное не было. И если вы все еще имеете дело с авторитаристом, взгляните на его правила в этом новом свете. Надежды на то, что следование установленным правилам даст вам то, что вы хотите напрасны. Этого не будет.