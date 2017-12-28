Четверг 28 декабря 2017 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Наука» Почему некоторым людям нужно, чтобы их правила нарушались

Почему некоторым людям нужно, чтобы их правила нарушались

Среда, 27 Декабря 2017 23:15
Почему некоторым людям нужно, чтобы их правила нарушались Фото из открытых источников

Почему некоторые люди хотят, чтобы их правила нарушались, объясняется в статье ученого из Орегонского Университета. Речь, прежде всего, идет о людях, склонных к авторитарному поведению.

 

Существует тридцать характеристик поведения, характерного для таких людей. Некоторые из них менее известны, а некоторые более. Например, степень, в которой попытка соблюдения авторитарных правил раздражает и расстраивает, а не радует таких людей.  

 

Пытаться следовать строгим или произвольным правилам, установленным авторитарным человеком, болезненно и достаточно сложно. К тому же эти правила могут применяться избирательно, что добавляет еще больше боли. На самом деле они не являются правилами вообще, и существуют не из-за какой-то ценности или принципа, а для оправдания наказания.

 

Авторитаристы не столько заинтересованы в соблюдении правил, сколько прибегают к этому, как к средству, позволяющему наказывать других людей, вот почему они любят устанавливать правила. Чем их больше, и чем они запутаннее, тем лучше, поскольку это снижает шанс их выполнения. Они неизбежно нарушаются, открывая дверь для наказания за нарушение.

 

Эта динамика объясняет, почему авторитаристы часто раздражаются до насилия, когда правила соблюдаются, ведь предполагалось иное, то есть нарушение и возможность наказания. Вы никогда не сможете получить похвалу, следуя правилам. Всегда будет что-нибудь не так.

 

Это еще одна причина, почему тесный контакт с авторитарным человеком настолько тяжел. Жертва изо всех сил пытается следовать правилам, но не только не вознаграждается за свои усилия, а вместо этого подвергается издевкам, высмеиванию или каким-то другим унижениям, в итоге, страдает все больше и больше. 

 

Нарушение правил влечет за собой последствия, например, словесное нападение, игнорирование, бойкот. Как только человек понимает установленные правила, и пытается все сделать, чтобы сохранить мир, авторитарист без уведомления меняет их на что-то другое. Часто обвиняемый не может понять, что именно нужно сделать или сделано неправильно, но именно это и нужно авторитарной личности. 

 

Фактически, в их окружении кто-то ВСЕГДА должен быть провинившимся. Для таких людей однозначно предпочтительнее быть постоянно правым, чем быть любимым. Море ненависти, которое сопровождает авторитарность, требует, чтобы авторитарное лицо находило различные способы наказания. Ему нужно придираться больше, чем дышать. Чтобы вы были постоянно виноваты, он изменяет правила. 

 

Эта динамика изменяет сознание жертвы, которая время от времени недоумевает, почему она не может выполнить правила, и почему ее объективно небольшие ошибки или провалы порождают такие огромные реакции и суровое наказание, а также, почему в ее адрес всегда так мало любви, и так много ненависти.

 

Часть процесса исцеления от этой авторитарной раны включает в себя понимание того, что шансов получить что-то положительное не было. И если вы все еще имеете дело с авторитаристом, взгляните на его правила в этом новом свете. Надежды на то, что следование установленным правилам даст вам то, что вы хотите напрасны. Этого не будет.

Яндекс.Дзен

Филингер Татьяна Опубликовано в Наука   Теги Новости Отношения

Главное за сутки
Владимир Путин прибыл в ЦИК подать документы Владимир Путин прибыл в ЦИК подать документы Действующий президент Российской Федерации прибыл в Центризбирком, чтобы подать документы для участия в выборах президента России, которые состоятся в марте 2018 года. Ранее стало известно, что 26 декабря, во вторник,…
Киев и ЛНР обменялись пленными Киев и ЛНР обменялись пленными В Донбассе проходит самый масштабный обмен пленными между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека ЛНР Ольга Кобцева. Киев уже передал представителям…
Связь со спутником "Ангосат" была потеряна во время раскрытия солнечных батарей Связь со спутником "Ангосат" была потеряна во время раскрытия солнечных батарей Как сообщил источник в ракетно-космической отрасли, связь со спутником "Ангосат", который был запущен вчера, 26 декабря, была потеряна на этапе раскрытия солнечных батарей. Ранее сообщалось, что ангольский спутник не вышел…

Читайте также
Эксперт назвал ТОП-5 ужасных апокалипсисов в 2018 году Эксперт назвал ТОП-5 ужасных апокалипсисов в 2018 году До конца 2017-го года остаются считанные дни, однако время для апокалипсиса, который в разных вариациях прогнозировали на текущий год футурологи, еще есть. Эксперты собрали самые угрожающие варианты конца света, который…
Психологи назвали способ, который помогает достичь желаемого Психологи назвали способ, который помогает достичь желаемого Как получить то, что хочется, рассказали американские психологи. Оказывается, все очень просто. Был проведен общественный опрос, относительно общего совета для тех, кто хочет стать более счастливым. Ответ простой. Решите для…
Подростки, которые помогают незнакомцам, больше уверены в себе Подростки, которые помогают незнакомцам, больше уверены в себе Новые исследования показывают, самоотверженное поведение и помощь имеют определенную пользу для подростков. Профессор BYU School of Family Life Лаура Падилла-Уокер, в ходе продольного исследования в Journal of Adolescence обнаружила, что…
В Млечном Пути находится огромное кладбище алмазов, уверены ученые В Млечном Пути находится огромное кладбище алмазов, уверены ученые Всем известно, что Солнце является звездой. Звездами же принято считать массивные раскаленные газовые шары, которые излучают свет. Но, как уверяют ученые, нельзя быть однозначными в этом вопросе. Как пример ученые…
Фото
Водопад глициний в Японии: Вы обязаны это увидеть! Водопад глициний в Японии: Вы обязаны это увидеть!

Это – крупнейшая глициния в Японии. Ей 150 лет. Ее сравнивают с деревом Эйва из фильма «Аватар» – Вс...

Видео

 

Самые опасные моменты на Нюрбургринге 

Опрос

Сколько вы готовы потратить на празднование Нового года?

 

Анекдот дня

Скоро к неудачникам, которые не успели купить биткоин, прибавятся неудачники, которые не успели его продать.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Успешный бизнес с Сергеем Косенко: Секрет успеха и подсказки для новичков Успешный бизнес с Сергеем Косенко: Секрет успеха и подсказки для новичков
Если ты молодой — это не значит, что ты не можешь быть успешным! Все больше молодых людей, как мужчин, так и женщин, доказывают, что стать успешным бизнесменом можно уже к тридцати годам. Таким же предпринимателем и является тридцатилетний Сергей Косенко, который создал собственную компанию еще…
Как работают брачные агентства в России и за рубежом? Денис Шилкин Как работают брачные агентства в России и за рубежом? Денис Шилкин
Для многих людей нашего многомиллионного мира задача найти свою половинку и создать полноценную семью остается не посильной. Печальная статистика показывает, что в России количество одинокий людей превышает 40%, а в Москве этот показатель еще выше и достигает 50%. Причин этому может быть множество. Но не…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Sony PlayStation 4 500Gb Все предложения (44)
Sony PlayStation 4 500Gb от20000руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Компьютеры
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.