4 вопроса о том, хорошо ли ваш партнер знает вас

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Психологи предложили несколько вопросов, которые позволяют узнать, насколько хорошо ваш партнер знает вас, говорится в статье психолога из Масачусетского Университета в Амхерст.

Есть разные методы узнать, понимает ли вас ваш партнер, но важнее тот, что показывает, будет ли понимание в сложный жизненный период, когда вам будет плохо. В это время ближайшее окружение помогает смягчить негативное состояние, связанное с изменением. Можете ли вы рассчитывать на своего партнера?

Люди реагируют на стресс по-разному, но суть в том, что партнер, который действительно заботится о вас, будет готов облегчить ваше состояние. Возможно, вы задавались вопросом, насколько он осведомлен о том, что вызывает у вас стресс.

Чтобы исследовать это, ученые классифицировали стресс на категории. Результаты их исследования помогли понять, что волнует людей больше всего и почему. Также эти данные позволяют узнать, хорошо ли ваш партнер знает вас и может ли оказать необходимую поддержку.

Команда разработала классификацию стрессовых событий: социальные и финансовые метаморфозы (потеря работы, ипотека); изменения типа времяпровождения (брак, расставание); социальные проступки и работа (проблемы с законом или на работе); изменения в отношениях. Это позволило сформулировать четыре вопроса, которые помогут выяснить, как хорошо знает вас ваша «вторая половина» и может ли стать источником поддержки.

Осведомлен ли ваш партнер о том, что именно вызывает у вас чувство стресса? Можно ли ему доверять? Может ли он предоставить корректирующие или альтернативные перспективы? И осведомлен ли он о ваших стрессовых барьерах? Все это вместе дает возможность более успешно противостоять стрессу.

Размышление над этими четырьмя вопросами дает лучшее понимание того, насколько хорошо партнер знает вас, что, в свою очередь, обеспечивает путь для большего удовлетворения отношениями, поскольку позволяет узнать, как эффективней всего поддерживать друг друга в трудные жизненные периоды.