Психологи назвали способ, который помогает достичь желаемого

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Как получить то, что хочется, рассказали американские психологи. Оказывается, все очень просто. Был проведен общественный опрос, относительно общего совета для тех, кто хочет стать более счастливым.

Ответ простой. Решите для себя, что именно вам нужно, и получите то, что вы хотите, когда появится такая возможность. Вы не всегда получаете то, что заслуживаете, но часто получаете то, о чем просите, даже если не думаете, что заслуживаете этого, отмечается в статье психолога из Американской академии клинической психологии.

Слишком часто люди отказываются от важных возможностей или никогда не пытаются внести существенные изменения в свою жизнь, потому что они не могут представить себе положительный результат. Молодые люди не говорят с женщинами, которые их интересуют, сотрудники не спрашивают о повышении зарплаты и тому подобные вещи.

Возможности так и уходят, а люди по-прежнему просто желают. Но они могли бы легко достичь большего, чем они думают. Проблема в том, что они не считают себя способными на большее. Они не думают, что заслуживают лучшего. Они не считают себя достаточно умными или трудолюбивыми, чтобы заслужить повышение, или достаточно привлекательными, чтобы привлечь объект их привязанности.

Они готовы принять плохое отношение к ним, потому что не мыслят, что возможно иначе. Дело не в том, нужно ли нам иметь то, что мы хотим, а в том, что нам даже не приходит в голову просить об этом! Иногда мы даже не видим возможности улучшения, потому что негативные предположения, которые мы делаем, доминируют.

Возможно, человек, который вас заинтересовал, тоже найдет вас привлекательным. Может быть, ваше начальство и не даст вам повышение, но может и наоборот. Остается только спросить. Другая сторона этой проблемы заключается не только в том, что многие неуверенные в себе люди думают, что они не знают, как они справятся с тем, если они получат то, что желают.

Если я получу эту работу, возможно, я не буду делать ее хорошо, я не справлюсь и опозорюсь. Если бы я пошел «с ней», то она пожалела бы, что связалась со мной, и я чувствовал бы себя ужасно. Страх неудачи и попытки удерживают этих людей. И они меняют возможность действовать на достаточно комфортный статус-кво.

Итак, вместо того, чтобы придумывать причины, почему вы не должны пытаться добавить что-то позитивное в свою жизнь, почему бы не попытаться быть более готовым к положительным изменениям, даже если вы не уверены, что заслуживаете это? И почему бы не считать приемлемым риск поставить себя в очередь на возможность, даже если вы не уверены, что можете справиться с этой проблемой? Важно осознать, что вы можете добиться большего, чем вы думаете.