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В Млечном Пути находится огромное кладбище алмазов, уверены ученые

Пятница, 22 Декабря 2017 16:40
В Млечном Пути находится огромное кладбище алмазов, уверены ученые Фото из открытых источников

Всем известно, что Солнце является звездой. Звездами же принято считать массивные раскаленные газовые шары, которые излучают свет. Но, как уверяют ученые, нельзя быть однозначными в этом вопросе.

 

Как пример ученые приводят коричневые карлики, которые не светятся. Существуют в космосе и нейтронные звезды, которые покрыты ядрами атомов и электронов. Внутри нейтронных звезд находится жидкая сердцевина. Есть в космосе и белые карлики - умирающие звезды. Со временем они остывают и перестают светиться. После этого земные ученые не могут отследить их.

 

Но что происходит с ним дальше? Обозреватель интернет-издания ToDay News Ufa уверен, что такие остывшие белые карлики содержат в своем ядре алмазы. Мотивирует свое мнение он тем, что такие звезды при жизни имеют весьма высокую плотность. Их радиус во многих случаях сравним с радиусом Земли, а масса — с массой Солнца.

 

Известно, что такие звезды содержат углерод, из которого и состоят алмазы. С учетом того, что в Млечном Пути около 10% звезд — белые карлики, наша галактика вмещает в себя просто гигантские кладбища алмазов. Правда, человечество добывать их сможет не скоро. 

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Волкова Алена Опубликовано в Наука   Теги Новости Наука

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