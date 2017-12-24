В Млечном Пути находится огромное кладбище алмазов, уверены ученые

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Всем известно, что Солнце является звездой. Звездами же принято считать массивные раскаленные газовые шары, которые излучают свет. Но, как уверяют ученые, нельзя быть однозначными в этом вопросе.

Как пример ученые приводят коричневые карлики, которые не светятся. Существуют в космосе и нейтронные звезды, которые покрыты ядрами атомов и электронов. Внутри нейтронных звезд находится жидкая сердцевина. Есть в космосе и белые карлики - умирающие звезды. Со временем они остывают и перестают светиться. После этого земные ученые не могут отследить их.

Но что происходит с ним дальше? Обозреватель интернет-издания ToDay News Ufa уверен, что такие остывшие белые карлики содержат в своем ядре алмазы. Мотивирует свое мнение он тем, что такие звезды при жизни имеют весьма высокую плотность. Их радиус во многих случаях сравним с радиусом Земли, а масса — с массой Солнца.

Известно, что такие звезды содержат углерод, из которого и состоят алмазы. С учетом того, что в Млечном Пути около 10% звезд — белые карлики, наша галактика вмещает в себя просто гигантские кладбища алмазов. Правда, человечество добывать их сможет не скоро.