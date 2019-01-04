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Дмитрий Киселев зачитал рэп в эфире телешоу «Мастер смеха»

Пятница, 04 Января 2019 09:33
Дмитрий Киселев зачитал рэп в эфире телешоу «Мастер смеха» Фото из открытых источников

Известный российский телеведущий Дмитрий Киселев зачитал рэп в программе "Мастер смеха", которая выходит на канале "Россия 1". Выступление новоявленного рэпера можно увидеть на просторах видеосервиса YouTube (смотрите ролик ниже).

 

Дмитрий Киселев предстал перед зрителями в новом для себя образе "Киселева MC" и рассказал о некоторых особенностях своей непростой журналистской жизни.

 

"Мне шестьдесят четыре года, бро, я встаю в пять утра, надеваю кроссы и худи, прыгаю в тачку и вот я уже на студии", — говорится в рэпе Киселева.

 

Телеведущий, кроме того, не смог обойти стороной международную политику, поэтому посвятил несколько строк сложным отношениям между Российской Федерацией, Соединенными Штатами Америки и странами Европейского союза.

 

"Мы спокойно, не поддаваясь никаким провокациям, кладем свой большой газопровод на их санкции", — прочитал Киселев.

 

Под конец выступления Киселев пригласил всех желающих на рэп-фестиваль, который ведущий собирается проводить в Крыму в этом году. В общем, у телевизионного рэп-выступления Киселева, как видим, был четкий прагматический смысл.

 

О собственном рэп-фестивале, напомним, Дмитрий Киселев уже говорил ранее — по словам ведущего, мероприятие пройдет на нудистском пляже, расположенном в Коктебеле. Когда конкретно состоится фестиваль — пока не уточняется, но судя по всему — в самом конце лета 2019-го.

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости Киселев
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