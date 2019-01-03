На 106-м году жизни умер аниматор «золотого века» Disney

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В Соединенных Штатах Америки на сто шестом году жизни умер Дон Ласк — последний аниматор так называемой "золотой" эпохи компании Disney.

По данным американского издания The Hollywood Reporter, Ласк скончался в одном из домов престарелых штата Калифорния тридцатого декабря 2018-го года.

Дон Ласк — один из ближайших соратников самого Уолта Диснея. Ласк и Дисней совместно работали над такими культовыми мультфильмами Walt Disney Company, как "Белоснежка и семь гномов", "Бэмби", "Пиноккио", "Алиса в стране чудес" и "Спящая красавица". "Золотой" век Диснея, возможно, не стал бы реальностью без Ласка.

Общий список мультфильмов, к которым в течение своей двадцатисемилетней карьеры в Disney приложил руку Ласк, выглядит, само-собой, гораздо более внушительно, т.к. аниматор сотрудничал с Диснеем очень основательно.

После того, как Дон Ласк ушел из Walt Disney Company, он работал на телевидении, и участвовал, например, в создании анимационных лент и сериалов "Дети Флинстоунов", "Семейка Адамс", "Смурфики", "Щенячьи истории", "Пираты темной воды", "Том и Джерри в детстве" и так далее — полный список, опять же, слишком большой.

"Мало кто знает, что это именно Ласк нарисовал и анимировал "арабский танец" золотой рыбки под музыку из "Щелкунчика" в мультфильме "Фантазия". В общем, удивительный был человек. Миру анимации, как и всему человечеству, будет очень не хватать Дона Ласка", — пишет THR.