Четверг 03 января 2019 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Культура» На 106-м году жизни умер аниматор «золотого века» Disney
﻿

На 106-м году жизни умер аниматор «золотого века» Disney

Четверг, 03 Января 2019 10:18
На 106-м году жизни умер аниматор «золотого века» Disney Фото из открытых источников

В Соединенных Штатах Америки на сто шестом году жизни умер Дон Ласк — последний аниматор так называемой "золотой" эпохи компании Disney.

 

По данным американского издания The Hollywood Reporter, Ласк скончался в одном из домов престарелых штата Калифорния тридцатого декабря 2018-го года.

 

Дон Ласк — один из ближайших соратников самого Уолта Диснея. Ласк и Дисней совместно работали над такими культовыми мультфильмами Walt Disney Company, как "Белоснежка и семь гномов", "Бэмби", "Пиноккио", "Алиса в стране чудес" и "Спящая красавица". "Золотой" век Диснея, возможно, не стал бы реальностью без Ласка.

 

Общий список мультфильмов, к которым в течение своей двадцатисемилетней карьеры в Disney приложил руку Ласк, выглядит, само-собой, гораздо более внушительно, т.к. аниматор сотрудничал с Диснеем очень основательно.

 

После того, как Дон Ласк ушел из Walt Disney Company, он работал на телевидении, и участвовал, например, в создании анимационных лент и сериалов "Дети Флинстоунов", "Семейка Адамс", "Смурфики", "Щенячьи истории", "Пираты темной воды", "Том и Джерри в детстве" и так далее — полный список, опять же, слишком большой.

 

"Мало кто знает, что это именно Ласк нарисовал и анимировал "арабский танец" золотой рыбки под музыку из "Щелкунчика" в мультфильме "Фантазия". В общем, удивительный был человек. Миру анимации, как и всему человечеству, будет очень не хватать Дона Ласка", — пишет THR.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости Disney
Интернет и СМИ
Главное за сутки
Число жертв трагедии в Магнитогорске увеличилось до 37 Число жертв трагедии в Магнитогорске увеличилось до 37 Спасатели продолжают разбор завалов рухнувшего подъезда десятиэтажки в Магнитогорске, им удалось извлечь из под руин еще одно тело, число жертв трагедии возросло до 37. Известно, что тела 22 погибших удалось…
В первый день Нового года скончался Крис Кельми В первый день Нового года скончался Крис Кельми Певец и музыкант Крис Кельми скончался 1 января в Подмосковье на 64-м году жизни. "Да, вчера в Новоглаголево в 18:45 мск до приезда скорой", - сообщил "Интерфаксу" в среду источник…
Китайский аппарат «Чанъэ-4» совершил посадку на обратной стороне Луны Китайский аппарат «Чанъэ-4» совершил посадку на обратной стороне Луны Китайский беспилотный аппарат «Чанъэ-4» мягко сел на обратной стороне Луны. Это первая космическая станция, прилунившаяся на малоизученную территорию земного спутника, передает в четверг, 3 января, Лента.ру. На борту находится луноход,…
Кандидат от Коломойского объявил о выдвижении своей кандидатуры в Президенты Украины Кандидат от Коломойского объявил о выдвижении своей кандидатуры в Президенты Украины Владимир Зеленский объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Украины. Соответствующее выступление за несколько минут до Нового года вышло в эфире телеканала «1+1». Со своей стороны отмечу, если уж…
Читайте также
Роскомнадзор составил топ-10 фильмов для новогодних праздников Роскомнадзор составил топ-10 фильмов для новогодних праздников Десятку лучших фильмов для новогодних каникул представил, внезапно, Роскомнадзор — в ведомстве обратили внимание на кинематограф, подводя итоги работы, проделанной в 2018 году. Например, картина Константина Хабенского "Собибор" стала рекордсменом…
Раскритикованный фильм о блокаде Ленинграда покажут в YouTube Раскритикованный фильм о блокаде Ленинграда покажут в YouTube Алексей Красовский, режиссер посвященной блокаде Ленинграда черной комедии "Праздник", решил не получать прокатное удостоверение, необходимое для показа фильма в кинотеатрах, а просто выложить свое детище на YouTube. Скандальный фильм, соответственно,…
«Пятница» опровергла информацию о закрытии «Орел и решка. Перезагрузка» «Пятница» опровергла информацию о закрытии «Орел и решка. Перезагрузка» Популярный телевизионный проект "Орел и решка" не собирается закрываться. Соответствующие слухи, как сообщила официальный представитель телеканала "Пятница" Наталья Абрамочкина, не соответствуют действительности. По словам Абрамочкиной, никто не закрывал и не…
Тема дня
Не Россия: новый глава Пентагона назвал врагов США Не Россия: новый глава Пентагона назвал врагов США

В то время, пока мы фокусируемся на текущих операциях, и.о. министра обороны США Патрик Шанахан сказ...

Фото
5 самых зрелищных новогодних елок мира 5 самых зрелищных новогодних елок мира

Неважно, какой вид за окном — лежат ли сугробы или стройными рядами стоят пальмы, — Новый год для вс...

Опрос

Где Вы планируете отмечать Новый год?

 

Анекдот дня

Я понимаю, что птицы зимой улетают на юг. Я не понимаю, зачем они возвращаются.

Еще »
Infox
Mediametrics
24СМИ
Самые популярные материалы
Путин доходчиво показал Трампу, что будет с врагами России Путин доходчиво показал Трампу, что будет с врагами России
Россия чересчур добра к США? Россия чересчур добра к США?
России приготовиться: что происходит с внешней политикой США? России приготовиться: что происходит с внешней политикой США?
Величайший национальный позор Америки Величайший национальный позор Америки
"Северный поток - 2": риск начинает генерировать реальные убытки "Северный поток - 2": риск начинает генерировать реальные убытки
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.