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Юрий Лоза резко раскритиковал «Голубой огонек»

Четверг, 03 Января 2019 10:03
Юрий Лоза резко раскритиковал «Голубой огонек» Фото из открытых источников

Советский и российский композитор, исполнитель и автор песен Юрий Лоза подверг жесткой критике новогодние развлекательные шоу, без которых отечественные зрители не мыслят зимних праздников.

 

Новогодние шоу в целом и "Голубой огонек" в частности — это, по мнению Лозы, представители выродившегося формата, в котором выпускаются разве что пародии на настоящие развлекательные шоу.

 

Причина печального явления — отсутствие по-настоящему высококлассных профессионалов в российском шоу-бизнесе. Лоза уверен, что хороший сценарий для новогодней передачи в России просто некому придумать.

 

"Нельзя сделать что-то из ничего. То есть, если захотеть организовать хороший концерт, но не привлечь к делу талантливых людей, то ничего не выйдет. На нашем телевидении годами пытались искоренить всех профессионалов, и сейчас эта задача как никогда близка к финалу", — заявил Юрий Лоза.

 

Певец говорит, что кризис производства качественного медиаконтента затронул не только новогодние шоу, но и российское телевидение в целом.

 

"Тренд очень печальный — российских производителей хорошего контента пытаются истребить, чтобы начать заказывать контент на Западе. Будут покупать отработанный материал и показывать его здесь. Так делается уже сейчас — обратите внимание хотя бы на то, как ведется подготовка к "Евровидению". И песни, и постановка номеров — все заказывают за рубежом", — добавляет Лоза.

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости критика
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