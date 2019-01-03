В первый день Нового года скончался Крис Кельми

Певец и музыкант Крис Кельми скончался 1 января в Подмосковье на 64-м году жизни.
"Да, вчера в Новоглаголево в 18:45 мск до приезда скорой", - сообщил "Интерфаксу" в среду источник в медицинских кругах.
Крис Кельми (настоящее имя Анатолий Кельми) родился в 1955 году в Москве.
Являлся создателем групп "Високосное лето" и "Рок-Ателье", был участником группы "Автограф". Среди его известных композиций - "Замыкая круг", "Усталое такси", "Ночное рандеву" и многие другие.
Написал музыку к мультфильму "Пёс в сапогах".
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