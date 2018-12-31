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Эссан и Соля создали альбом «Настрой себя на успех»

Понедельник, 31 Декабря 2018 08:56
Эссан и Соля создали альбом «Настрой себя на успех» Фото из открытых источников

Каждый из нас в этой жизни поднимается на свою вершину творчества. Новые, воплощенные в жизнь идеи развивают как творца, так и тех, кто находится рядом с ним. Через творческий успех открывается путь к яркой, насыщенной событиями жизни, к жизни, о которой мы все так мечтаем.  

 

Мы, Эссан и Соля, пришли в эту материальную жизнь, как и вы, через рождение. Земные родители дали нам имена Александр и Ирина, а Бог наделил нас именами Эссан и Соля. Небесные имена всегда уникальны. Вспоминая же имя, данное вам Богом, вы вспоминаете свои истоки и начало своей Судьбы.

 

В наших паспортах сегодня написано: Александр Юранов и Ирина Юранова. В сентябре 2012 года мы осознали, что созданы друг для друга и поверили в своё успешное будущее. 

 

Наша первая встреча состоялась в далеком 2003 году. Моя будущая половинка пришла ко мне, как к учителю. И только через пять лет я позволил себе пригласить тогда еще Ирину в кафе. 

 

Я помогал Соле расти профессионально, помогал ей понять себя и своё будущее. Она обсуждала со мной не только свои поездки за границу, но и отношения с мужчинами. Я не позволял себе видеть в ней любимую женщину. Как и было положено, я видел в ней клиентку.

 

В сентябре 2012 года всё изменилось. Бог помог нам понять и осознать, что мы созданы им друг для друга. В тот же момент мы поняли, что моё имя Эссан, а её – Соля. С этого момента мы вместе. 

 

Почти тридцать лет я занимаюсь созданием и развитием Современной системы знаний о Мире и человеке. Я не верю в то, что личность является плотью под управлением мозга. У личности есть Внутренний Мир и Разум, которые не создаются при зачатии или рождении плода. Они создаются Богом на небесах, и в момент рождения перемещаются на Землю.

 

Жизнь проходит быстро, и нам хочется успеть реализовать все свои желания, стать успешными. Успешная жизнь начинается с мечты. Мечту можно визуализировать как в вашем воображении в виде слайдов, так и в виде всем известных плакатов желаний. Оба способа работают, но имеют неопределённые и неконтролируемые сроки исполнения. Поэтому мы создали альбом «Настрой себя на успех», в котором не просто картинки вашей мечты, а те картинки, которые при просмотре будут стимулировать вашу интуицию, а ваш мозг – видеть те возможности, которые перед вами открываются каждый день. Чтобы быстрее достичь своих целей и увидеть реализацию своей мечты в материальной среде, вы можете воспользоваться нашим альбомом «Настрой себя на успех».

 

Альбом — это яркие, авторские картинки с простыми и глубокими текстами. Четырнадцать рисунков как четырнадцать шагов к успеху. Рассматривая и читая наш альбом, вы настроите себя на успех и уверенно пойдете к нему. Ваша внутренняя активность станет внешней. Если вы каждой странице альбома уделите всего пять секунд, то весь альбом вы посмотрите за одну минуту. Это быстрый способ начать двигаться к успеху.

 

Занимаясь практическим консультированием около 30 лет, я практикую интегральное видение и, как учитель, объясняю, куда следует посмотреть и что следует сделать. Ведь я знаю, как устроена ваша Душа и ваше Сознание. 

 

Из настоящего можно легко переместиться как в прошлое, так и в будущее. Если надо, то я помогу вам понять и принять своё детство и своих родителей. Вы уберете из себя обиды и найдёте внутри себя силы для примирения. Вы полюбите себя и свою жизнь, и тем самым вы подготовите себя к будущему успеху.

 

Если ко мне вы придете в разбитом состоянии, лишенные сил и смысла жить, то я, как технолог-ремонтник, помогу вам восстановить себя. Вы обретете целостность и вновь ощутите вкус жизни. 

 

Восстановить свой внутренний баланс вам поможет диагностическая матрица «Путь к успеху», вы можете начать использовать её самостоятельно уже сейчас, чтобы войти в 2019 год с пониманием, куда нужно двигаться. Подробно о наших диагностических матрицах вы можете прочитать в нашем блоге http://jobandrest.com/blog25869.

 

Данная матрица включает в себя следующие важные позиции:

 

1. Будь собой.

2. Верь в себя.

3. Люби себя.

4. Люби жизнь.

5. Мечтай.

6. Превращай идею в мечту.

7. Превращай мечту в цель.

8. Иди к цели.

9. Пребывай в моменте настоящего.

10. Понимай происходящее.

11. Осознай прошлое.

12. Прими помощь.

13. Открой будущее.

14. Живи в потоке.

15. Радуйся.

16. Постоянно обновляйся.

 

Сегодня ваша спираль успеха может выглядеть следующим образом. Движение по спирали начинается с позиции 11 — осознайте прошлое и сделайте выводы. Тогда вы сможете сделать следующий шаг к позиции 4. Вы полюбите жизнь! Вы наполните её своей любовью. И тогда вы сможете сделать еще один шаг и перейти в позицию 14. Вы будете находиться в потоке света, льющегося на вас с небес. 

 

Пребывая в потоке, вы сможете перейти в позицию 5 и построите свою мечту, чтобы затем её отправить в будущее. После этого вы можете легко перейти в позицию 13 и открыть для себя своё будущее. Открывая будущее, вы усиливаете любовь к себе — это уже позиция 3. Вы любите себя как личность, у которой есть будущее, и поэтому попадаете в позицию 9. Любовь к себе позволяет вам постоянно пребывать в моменте настоящего. 

 

Из позиции 9 вы легко переходите в позицию 1. Вы сможете быть успешным мужчиной или успешной женщиной. Просто будьте собой. Из позиции 1 вы легко шагнете в позицию 10. Теперь вы понимаете и даже осознаете происходящее. И поэтому вам комфортно находиться в позиции 2. Вы верите в себя и в свои возможности.

 

Когда вы верите в себя, вы легко переходите в позицию 12. Вы готовы воспользоваться внешними ресурсами для достижения успеха. И это разумная позиция. Принимая помощь, вы делаете следующий шаг и попадаете в позицию 6. Вы превращаете идею в мечту. Вы готовитесь к воплощению своей идеи. Работая с идеями и мечтами, вы попадаете в позицию 16. На этой позиции вы меняетесь и развиваетесь, накапливая новый позитивный опыт.

 

Из данной позиции вы попадаете в позицию 8. Вы активно идёте к своей цели, и вы дойдете, поскольку вам понятна логика шагов. Вы идёте к цели и радуетесь. И это уже позиция 15. Вы ощущаете себя успешной личностью. В таком состоянии легко мечтается. Вы мечтаете и превращаете мечту в цель, переходя в позицию 7.

 

Вы прошли по спирали успеха! 

Данная диагностическая матрица успеха поможет вам найти ответ на вопрос, как стать успешной личностью, при этом находясь в гармонии с собой.

 

Сейчас я вместе с Солей изучаю эриксоновский коучинг. Это активная работа с будущим через сильные эффективные открытые вопросы. Коучинг позволяет идти к успеху быстро и активно. Клиент сам открывает себе своё будущее. Моя задача быть его партнёром, когда он идёт по пути творческой самореализации и раскрывает свой внутренний потенциал для достижения успеха. Клиент сам творит своё успешное будущее.

 

Занимаясь разработкой новых технологий оздоровления, мы опираемся на современную систему знаний о Мире и человеке. Это учение позволяет нам помогать тем, кто обращается к нам за помощью, опираясь на базовый принцип: «Не навреди». Ведь наша миссия – помогать людям, помогать вам!

 

Александр и Ирина Юрановы (Эссан и Соля), руководители творческой мастерской Эссана, авторы современных методов энергоинформационного самоанализа, специалисты высшей категории в сфере локального и глобального ситуационного анализа, коучи

http://jobandrest.com/

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Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Успех
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