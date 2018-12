Появился список самых ожидаемых фильмов 2019-го года

Фото из открытых источников

Перечень самых ожидаемых новинок кинематографа, которые появятся на больших экранах в наступающем 2019 году, составили эксперты британского издания The Guardian.

Всего в список вошло пятьдесят картин, но мы перечислим только самые-самые. Это, например, комедия "Жадность" режиссера Майкла Уинтерботтома. Главную роль в фильме играет Стив Куган — его персонаж, шестидесятилетний миллиардер, решает устроить отвязную вечеринку в честь своего дня рождения, но в итоге все идет немного не по плану.

Еще один очень ожидаемый фильм — драма "Аммонит" Френсиса Ли, режиссера ленты "Божья земля" 2017-го года. В основе сюжета картины — любовная связь двух женщин, живущих в Британии в середине девятнадцатого века.

В 2019 году в прокат выходит фильм Sorry We Missed You (русского названия пока нет) от Кена Лоуча. Это история об американце, который пытается пережить финансовый кризис 2008-го года и прокормить семью.

Не будем забывать, что в грядущем году нас ждет новый фильм Квентина Тарантино — лента "Однажды в Голливуде", актерский состав которой под стать названию насыщен голливудскими звездами первой величины — в фильме засветятся Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Аль Пачино, Курт Рассел и Марго Робби.

Другие ожидаемые фильмы — "Память" режиссера Апичатпонга Вирасетакула с Тильдой Суинтон в главной роли, "Мы" Джордана Пила, "Ирландец" режиссера Мартина Скорсезе, "Маленькие женщины" от Греты Гервиг и "Сувенир" (Джоанна Хогг).