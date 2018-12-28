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Пугачева обошла Шнура в ценнике выступлений на Новый год

Пятница, 28 Декабря 2018 09:30
Пугачева обошла Шнура в ценнике выступлений на Новый год Фото из открытых источников

Времена, когда звезды эстрады могли выступить на нескольких десятках новогодних корпоративов за "сезон", стремительно уходят в прошлое — пишет "Московский Комсомолец", публикующий результаты исследования актуального "рынка" праздничных частных концертов отечественных звезд. Но даже учитывая "кризис", популярные исполнители все еще очень неплохо зарабатывают в новогодний период.

 

Тройка самых дорогих звезд, которые за определенную сумму согласятся выступить на корпоративе, выглядит довольно предсказуемо — это Алла Пугачева (ее частный концерт обойдется как минимум в триста пятьдесят тысяч евро), Сергей Шнуров (лидер "Ленинграда" согласен выступать за сто пятьдесят — двести пятьдесят тысяч евро) и Филипп Киркоров, позвать которого на корпоратив можно всего за сто тысяч евро.

 

Тем, у кого нет такого количества лишних денег, можно посоветовать обратить внимание на звезд попроще — за пятьдесят-семьдесят тысяч евро можно пригласить на свою частную вечеринку какую-нибудь, скажем, Светлану Лободу. В этой же ценовой категории расположились Николай Басков, Баста и Би-2.

 

За совсем уж смешные двадцать пять — тридцать пять тысяч евро у вас на корпоративе выступят Дима Билан, Сергей Лазарев и Диана Арбенина (по отдельности, конечно же).

 

Приватный концерт Feduk, как и большей части модных у молодежи рэперов, стоит и того меньше — пятнадцать тысяч евро.

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости Пугачева
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