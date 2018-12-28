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Столичные бизнесмены онлайн-голосованием выбрали календарь выставок на 2019 год

Пятница, 28 Декабря 2018 08:53
Столичные бизнесмены онлайн-голосованием выбрали календарь выставок на 2019 год Фото из открытых источников

Столичные власти два года назад осуществили запуск программы «Сделано в Москве», которая нацелена на местных бизнесменов. Участникам программы компенсируют участие в разнообразных отраслевых выставках в других странах и помогают договариваться о деловых встречах с потенциальными партнерами и инвесторами из-за рубежа. За то время, что действует программа, было успешно проведено более восьми с половиной тысяч таких мероприятий.

 

Об этом сообщил сайт Москва 24.

 

Как рассказала заммэра столицы РФ Наталья Сергунина, что власти главного города нашей страны видят, что программа «Сделано в Москве» однозначно востребована местным бизнесом. Так, с 2016 года в нее накопительным итогом вошло более четырехсот участников. Они заключили более четырехсот контрактов. При этом почти столько же соглашений сейчас прорабатываются с целью дальнейшего подписания.

 

Следует добавить, что календарь выставок на наступающий год участники программы «Сделано в Москве» был в первый раз составлен с помощью онлайн-голосования. В списке выставок на 2019 год сейчас значится 25 знаковых мероприятий, и столичные предприниматели уже заняты подачей заявок на участие в них, — уточнила Наталья Сергунина.

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Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Новости выставка
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