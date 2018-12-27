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Вышел трейлер фильма "Чёрное зеркало: Брандашмыг"

Четверг, 27 Декабря 2018 18:06
Вышел трейлер фильма &quot;Чёрное зеркало: Брандашмыг&quot; Фото из открытых источников

Американская компания Netflix анонсировала новый фильм сатирической британской антологии «Чёрное зеркало». Новый эпизод получил название «Чёрное зеркало: Брандашмыг» (в другом переводе может встречаться название «Бармаглот») и отсылает к известному произведению Льюиса Кэррола про Алису в зазеркалье.

 

Создателям сериала «Черное зеркало» на протяжении пяти сезонов (с 2011 года) удавалось удивлять зрителей. В этот раз эпизод сериала будет интерактивным и зритель сам сможет влиять на развязку кино-истории. Как именно будет происходить интерактивный просмотр до сих пор не уточнялось. Премьера серии запланирована на 28 декабря. 

 

Сюжет серии будет презентовать зрителю историю расскажет о молодом вебмастере, создавшем компьютерную игру по сюжету фентезийного романа. В процессе развития истории реальная жизнь и выдуманный сюжет начнут переплетаться между собой.

 

Британский кинорежиссёр, некогда снимавший музыкальные клипы, а впоследствии прославившийся такими картинами как «Американские боги» и «Ганнибал» приложил свою руку к созданию ожидаемого эпизода. В главных ролях на этот раз снялись Уилл Поултер («Бегущий в лабиринте», «Выживший»), Асим Шодри («Приключения Паддингтона») и Финн Уайтхед («Дюнкерк»).

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Иванова Мария Опубликовано в Культура   Теги Новости сериал
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