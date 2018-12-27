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Роскомнадзор составил топ-10 фильмов для новогодних праздников

Четверг, 27 Декабря 2018 15:31
Роскомнадзор составил топ-10 фильмов для новогодних праздников Фото из открытых источников

Десятку лучших фильмов для новогодних каникул представил, внезапно, Роскомнадзор — в ведомстве обратили внимание на кинематограф, подводя итоги работы, проделанной в 2018 году.

 

Например, картина Константина Хабенского "Собибор" стала рекордсменом по количеству заблокированных Роскомнадзором пиратских ссылок на нее. Чем не повод посмотреть "Собибор" на праздниках? Примерно так и рассуждали в Роскомнадзоре, подводя итоги и подготавливая список фильмов.

 

Еще одна популярная у пиратов лента — российский фильм "За гранью реальности". Сотрудникам Роскомнадзора пришлось хорошенько потрудиться, чтобы заблокировать несколько сотен сайтов, распространявших эту приключенческую ленту Александра Богуславского.

 

На третьем месте топа — "Гоголь. Вий". Тоже очень популярная на пиратских сайтах картина.

 

Следом расположились "Смешарики. Дежавю", новая часть франшизы "О чем говорят мужчины" от "Квартета И" ("О чем говорят мужчины. Продолжение"), фильм Данилы Козловского "Тренер", основанная на реальных событиях картина "Непрощенный" с Дмитрием Нагиевым в главной роли, фильм "Гоголь. Страшная месть", а также военная драма отечественного производства "Несокрушимый" и триллер "Селфи".

 

В оригинальном сообщении Роскомнадзора, опубликованном на "Фейсбуке", есть ссылки на легальные онлайн-кинотеатры, в которых можно посмотреть все перечисленные фильмы. Это, в частности, сервисы Ivi, Okko, Megogo и Tvzavr.

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости кино
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