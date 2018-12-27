«Пятница» опровергла информацию о закрытии «Орел и решка. Перезагрузка»

Популярный телевизионный проект "Орел и решка" не собирается закрываться. Соответствующие слухи, как сообщила официальный представитель телеканала "Пятница" Наталья Абрамочкина, не соответствуют действительности.
По словам Абрамочкиной, никто не закрывал и не планирует закрывать востребованное украинское шоу о путешествиях, то есть, слухи о смерти проекта являются всего лишь слухами.
В данный момент, как заявила представитель "Пятницы", завершились съемки очередного сезона шоу "Орел и решка. Перезагрузка". Абрамочкина, при этом, отметила, что завершить "Перезагрузку" изначально планировалось только через два года.
Но завершение съемок сезона — это совсем не то же самое, что завершение проекта вообще, поэтому в обозримой перспективе тревел-шоу "Орел и решка" никуда не денется с отечественных телевизионных экранов.
"Уже сейчас осуществляется работа над новыми выпусками программы, которые появятся в эфире в наступающем 2019 году", — цитирует сотрудницу "Пятницы" издание "ПолитЭксперт".
Ранее, напомним, одна из ведущих "Орла и решки", Анастасия Ивлеева, попрощалась с поклонниками шоу на своей странице в социальном сервисе "Инстаграм".
Украинское шоу "Орел и решка" выходит с 2011-го года. В Российской Федерации трансляцию программы осуществляет молодежный тв-канал "Пятница".
Уже длительное время ведется обсуждение отказа от американского доллара в качестве основной валюты в...
Солончак Уюни (Salar de Uyuni) является высохшим соленым озером расположенным на юго-западе Боливии,...
Дедушкам и бабушкам, которые плохо вели себя в этом году, Дед Мороз подарит внуков на все зимние каникулы.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.