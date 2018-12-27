«Пятница» опровергла информацию о закрытии «Орел и решка. Перезагрузка»

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Популярный телевизионный проект "Орел и решка" не собирается закрываться. Соответствующие слухи, как сообщила официальный представитель телеканала "Пятница" Наталья Абрамочкина, не соответствуют действительности.

По словам Абрамочкиной, никто не закрывал и не планирует закрывать востребованное украинское шоу о путешествиях, то есть, слухи о смерти проекта являются всего лишь слухами.

В данный момент, как заявила представитель "Пятницы", завершились съемки очередного сезона шоу "Орел и решка. Перезагрузка". Абрамочкина, при этом, отметила, что завершить "Перезагрузку" изначально планировалось только через два года.

Но завершение съемок сезона — это совсем не то же самое, что завершение проекта вообще, поэтому в обозримой перспективе тревел-шоу "Орел и решка" никуда не денется с отечественных телевизионных экранов.

"Уже сейчас осуществляется работа над новыми выпусками программы, которые появятся в эфире в наступающем 2019 году", — цитирует сотрудницу "Пятницы" издание "ПолитЭксперт".

Ранее, напомним, одна из ведущих "Орла и решки", Анастасия Ивлеева, попрощалась с поклонниками шоу на своей странице в социальном сервисе "Инстаграм".

Украинское шоу "Орел и решка" выходит с 2011-го года. В Российской Федерации трансляцию программы осуществляет молодежный тв-канал "Пятница".