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Сегодня в прокат выходит фильм «Елки Последние»

Четверг, 27 Декабря 2018 11:19
Сегодня в прокат выходит фильм «Елки Последние» Фото из открытых источников

Сегодня стартуют показы последней части популярнейшей новогодней франшизы "Елки" — на российские большие экраны выходит фильм "Елки Последние". Официальный трейлер картины можно посмотреть ниже.

 

О полном прощании с "Елками", к радости фанатов франшизы, речь не идет — заканчивается лишь полнометражный период существования серии, и начинается, соответственно, сериальный — в будущем "Елки" превратятся в многосерийный проект "Елки. ТВ".

 

Создатель франшизы "Елки", режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов, отмечает, что серию новогодних фильмов можно сравнить с салатом оливье — речь вроде бы идет об одном и том же, однако у каждой части свой режиссер, город и сюжет. Результат не всегда был равноценным, но каждый новый фильм стабильно собирал полные залы зрителей.

 

"Новый год — это вообще уникальный праздник. Наверное, если его вдруг не отпразднуют, то страна в привычном нам виде вообще перестанет существовать. То есть, Новый год — это одна из основ нашего единства, и, можно сказать, национальная идея", — говорит Бекмамбетов.

 

Сергей Светлаков, исполнитель одного из ключевых персонажей "Елок", говорит, что и сам становится зрителем фильма со своим участием, когда наступают новогодние торжества.

 

"Я знаю наизусть все фильмы серии "Елки", но меня вполне устраивает тот факт, что в канун Нового года по телевизору показывают все части подряд", — отметил Светлаков.

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости кино
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