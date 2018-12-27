Наталья Сергунина рассказала об организации в столице РФ фестивалей цикла «Московские сезоны»

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Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о том, как на территории мегаполиса проходит фестиваль под названием «Путешествие в Рождество». Мероприятия в его рамках принимают 78 площадок, большинство из которых расположены не в Центре — две трети площадок от общего числа являются окружными.

Как заявила чиновница, она выступает за то, чтобы жители Москвы имели возможность ходить на мероприятия высокого уровня, как в Центре, так и в районе своего проживания. Об этом написал портал Москва 24.

Как подчеркнула госпожа Сергунина, популярность фестивалей цикла «Московские сезоны» растет с каждым годом. Так, в 2016 году их посещаемость составила 58 миллионов человек, в 2017 — 62, а по итогам уходящего года составит 65 миллионов человек.

Программой фестиваля предусмотрено проведение более полутора тысяч спектаклей, концертов и мюзиклов. Кроме того, в нее включено более восьми тысяч мастер-классов.