Лучшим актером года россияне назвали Безрукова

ВЦИОМ обнародовал результаты исследования рейтинга популярности российских артистов за прошедший год. Самым популярным актером опрошенные обозначили Сергея Безрукова, который всего лишь на пять процентов обошел Константина Хабенского и Владимира Машкова. Сергей Безруков несколько лет подряд удерживает позицию лидера такого голосования и остается самым популярным актером среди российской аудитории.
Старания Филиппа Киркорова над созданием провокационных клипов не прошли даром – десять процентов респондентов посчитали его самым популярным музыкантом 2018 года. При этом сразу же следом за Киркоровым по рейтингу популярности идет Денис Мацуев и Николай Басков.
Самая печальная ситуация сложилась в сфере литературы, некогда самая читающая нация показала очень малое количество информативных ответов, таким образом лидерами опроса стали такие писатели как Дарья Донцова, Александр Пушкин и Захар Прилепин.
В сфере ТВ лидером голосования стало ток-шоу «60 минут», телеканала Россия-1 и детективные сериалы «Полицейский с рублевки» и «Мажор».
«Движение вверх», «Гоголь» и «Мстители» стали самыми любимыми фильмами публики по данным за 2018 год.
Данные исследования получены благодаря опросу мнения 1600 совершеннолетних россиян.
Очень часто мы слышим о том, как в европейских странах все живут прекрасно и счастливо. У всех хвата...
Солончак Уюни (Salar de Uyuni) является высохшим соленым озером расположенным на юго-западе Боливии,...
Дедушкам и бабушкам, которые плохо вели себя в этом году, Дед Мороз подарит внуков на все зимние каникулы.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.