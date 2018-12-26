Лучшим актером года россияне назвали Безрукова

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ВЦИОМ обнародовал результаты исследования рейтинга популярности российских артистов за прошедший год. Самым популярным актером опрошенные обозначили Сергея Безрукова, который всего лишь на пять процентов обошел Константина Хабенского и Владимира Машкова. Сергей Безруков несколько лет подряд удерживает позицию лидера такого голосования и остается самым популярным актером среди российской аудитории.

Старания Филиппа Киркорова над созданием провокационных клипов не прошли даром – десять процентов респондентов посчитали его самым популярным музыкантом 2018 года. При этом сразу же следом за Киркоровым по рейтингу популярности идет Денис Мацуев и Николай Басков.

Самая печальная ситуация сложилась в сфере литературы, некогда самая читающая нация показала очень малое количество информативных ответов, таким образом лидерами опроса стали такие писатели как Дарья Донцова, Александр Пушкин и Захар Прилепин.

В сфере ТВ лидером голосования стало ток-шоу «60 минут», телеканала Россия-1 и детективные сериалы «Полицейский с рублевки» и «Мажор».

«Движение вверх», «Гоголь» и «Мстители» стали самыми любимыми фильмами публики по данным за 2018 год.

Данные исследования получены благодаря опросу мнения 1600 совершеннолетних россиян.