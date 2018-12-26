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Лучшим актером года россияне назвали Безрукова

Среда, 26 Декабря 2018 19:32
Лучшим актером года россияне назвали Безрукова Фото из открытых источников

ВЦИОМ обнародовал результаты исследования рейтинга популярности российских артистов за прошедший год. Самым популярным актером опрошенные обозначили Сергея Безрукова, который всего лишь на пять процентов обошел Константина Хабенского и Владимира Машкова. Сергей Безруков несколько лет подряд удерживает позицию лидера такого голосования и остается самым популярным актером среди российской аудитории. 

 

Старания Филиппа Киркорова над созданием провокационных клипов не прошли даром – десять процентов респондентов посчитали его самым популярным музыкантом 2018 года. При этом сразу же следом за Киркоровым по рейтингу популярности идет Денис Мацуев и Николай Басков.

 

Самая печальная ситуация сложилась в сфере литературы, некогда самая читающая нация показала очень малое количество информативных ответов, таким образом лидерами опроса стали такие писатели как Дарья Донцова, Александр Пушкин и Захар Прилепин.

 

В сфере ТВ лидером голосования стало ток-шоу «60 минут», телеканала Россия-1 и детективные сериалы «Полицейский с рублевки» и «Мажор».

 

«Движение вверх», «Гоголь» и «Мстители» стали самыми любимыми фильмами публики по данным за 2018 год.

 

Данные исследования получены благодаря опросу мнения 1600 совершеннолетних россиян.

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Иванова Мария Опубликовано в Культура   Теги Новости Культура
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