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В Голливуде установлен новый рекорд по кассовым сборам

Среда, 26 Декабря 2018 14:46
В Голливуде установлен новый рекорд по кассовым сборам Фото из открытых источников

В завершающемся году кассовые сборы от продажи билетов в кинотеатры Соединенных Штатов Америки и Канады составили 11.8 млрд долларов. То есть, речь идет о новом рекордном показателе — пишет Los Angeles Times.

 

Существовавший рекорд кассовых сборов в США и Канаде был установлен в 2016 году — тогда суммарные поступления от продажи билетов в кино были на уровне 11.4 млрд долларов.

 

В этом году, как подсчитали аналитики компании Comscore, показатель удалось превысить по меньшей мере на четыреста миллионов долларов.

 

Эксперты говорят, что рост посещаемости кинотеатров США и Канады, зафиксированный в 2018 году, был обусловлен выходом в прокат целого множества успешных блокбастеров.

 

Это, в частности, "Черная пантера", "Дэдпул 2", "Мстители: Война бесконечности" и "Мир Юрского периода 2". Почти все основные блокбастеры, как видим — это фильмы по комиксам, так что можно предположить, что в 2019 году нас ждет не меньше (а то и больше) подобной продукции.

 

В 2017 году в США был зафиксирован некоторый спад прибыли в киноиндустрии, поэтому большие голливудские боссы опасались, что в этом году тенденция продолжится — считается, что киноиндустрия уступает место стриминговым сервисам вроде Netflix. Но, как видим, классический кинобизнес пока что рановато хоронить. Аналитики придерживаются такого же мнения — по их словам, 2019 год установит новые рекорды в кино.

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости Голливуд
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