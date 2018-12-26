Режиссер "Джона Уика" планирует снять ремейк "Горца"

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Американский режиссер Чад Стахелски, создатель трилогии "Джон Уик", заявил, что все еще собирается снять ремейк "Горца". О своих планах Стахелски рассказал в интервью изданию Entertainment Weekly.

"Работа над ремейком "Горца" находится на подготовительном этапе, и мне просто не терпится приступить к съемкам, потому что я очень люблю оригинальный фильм", — отметил кинематографист.

О перезапуске "Горца" говорят как минимум с 2008-го года, в котором права на франшизу приобрела студия Summit Entertainment. Затем права перешли к Lionsgate, которая теперь и отвечает за ремейк. В марте 2018-го года был завершен финальный вариант обновленного сценария, так что фильм осталось только снять.

Стахелски ранее уже говорил о намерении переснять "Горца", однако теперь рассказал о проекте более подробно.

"Если поразмыслить, то между "Джоном Уиком" и "Горцем" можно найти немало сходств, так что я уже знаю, с чего начинать работу над фильмом. Это, конечно же, постановка, экшен-сцен, ведь именно ради них люди будут идти в кино. С экшеном у нас колоссальный простор для творчества, так как вселенная "Горца" к этому располагает", — рассуждает режиссер.

Чад Стахелски, как необходимо отметить, начинал свою карьеру в кино с постановки боевых сцен, так что знает толк в этой сфере — боевики серии "Джон Уик" подтверждают это. Соответственно, ремейк "Горца" должен получиться как минимум зрелищным.