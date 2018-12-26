В Лондоне установили скульптуру Бабы Яги из Смоленска

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Бронзовая Баба Яга, отлитая на заводе в Смоленске, была установлена в самом центре столицы Великобритании в канун католического Рождества. По словам скульптора Ирины Лагошиной, Баба Яга из бронзы является "дипломатом", которому предстоит наладить продуктивный культурный диалог между российским и британским народами.

"Великобритания — уже третья страна, на территории которой устанавливается наша скульптура. Баба Яга — один из моих самых любимых сказочных персонажей. Если вы почитаете об истории этого персонажа, то тоже можете заинтересоваться им — например, мало кто знает, что Бабе Яге более тысячи лет, и сперва ее образ был очень даже положительным, но потом, с приходом христианской культуры, был преобразован в отрицательный. Именно поэтому мне хочется, так сказать, реабилитировать доброе по своей сути имя Бабы Яги", — рассказывает Ирина Лагошина.

Проект Baba Yaga, в рамках которого скульптура сказочного персонажа появилась в Лондоне на Бошам-плейс (район Найтсбридж), родился уже давно — скульптуры Бабы Яги уже были установлены в Соединенных Штатах Америки, Объединенных Арабских Эмиратах и в Российской Федерации.

"В декабре прошлого года мы представили Бабу Ягу на мероприятии Miami Art Week — здесь сказочный персонаж появился в образе русской супергероини, обладающей просто феноменальными магическими способностями и большой мудростью", — отмечает Лагошина.