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В Лондоне установили скульптуру Бабы Яги из Смоленска

Среда, 26 Декабря 2018 10:03
В Лондоне установили скульптуру Бабы Яги из Смоленска Фото из открытых источников

Бронзовая Баба Яга, отлитая на заводе в Смоленске, была установлена в самом центре столицы Великобритании в канун католического Рождества. По словам скульптора Ирины Лагошиной, Баба Яга из бронзы является "дипломатом", которому предстоит наладить продуктивный культурный диалог между российским и британским народами.

 

"Великобритания — уже третья страна, на территории которой устанавливается наша скульптура. Баба Яга — один из моих самых любимых сказочных персонажей. Если вы почитаете об истории этого персонажа, то тоже можете заинтересоваться им — например, мало кто знает, что Бабе Яге более тысячи лет, и сперва ее образ был очень даже положительным, но потом, с приходом христианской культуры, был преобразован в отрицательный. Именно поэтому мне хочется, так сказать, реабилитировать доброе по своей сути имя Бабы Яги", — рассказывает Ирина Лагошина.

 

Проект Baba Yaga, в рамках которого скульптура сказочного персонажа появилась в Лондоне на Бошам-плейс (район Найтсбридж), родился уже давно — скульптуры Бабы Яги уже были установлены в Соединенных Штатах Америки, Объединенных Арабских Эмиратах и в Российской Федерации.

 

"В декабре прошлого года мы представили Бабу Ягу на мероприятии Miami Art Week — здесь сказочный персонаж появился в образе русской супергероини, обладающей просто феноменальными магическими способностями и большой мудростью", — отмечает Лагошина.

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости скульптура
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