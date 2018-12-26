Корейский поп не пустили в прокат в Дагестане

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В Дагестане отменили показ фильма о популярной южнокорейской поп-группе BTS — кинотеатр Cinema Hall, расположенный в Махачкале, отказался от проведения сеансов под давлением "блюстителей нравственности", которые усмотрели в фильме о корейском бойз-бэнде "пропаганду гомосексуализма".

Группа BTS была образована в Республике Корея в 2013 году и сразу стала весьма успешным проектом — еще бы, ведь продюсеры сформировали коллектив из семи привлекательных (для заранее определенной целевой аудитории) парней, которые были обучены вести себя определенным образом.

Песни BTS быстро завоевали популярность во всем мире, а вокруг группы сформировалась целая армия поклонников.

В этом году BTS выступили на олимпийском стадионе в Сеуле с масштабным концертом, запись которого затем была смонтирована в полнометражный фильм. Речь идет о ленте под названием "Love Yourself", премьера которой состоится двадцать шестого января 2019-го года во всем мире.

Показы фильма состоятся и в российских городах, но Махачкалы в этом списке, кажется, не будет — дагестанские "блюстители нравственности" посчитали картину о поп-группе не соответствующей исламским традициям и в целом "развратной".

И это уже не первый случай, когда в Дагестане пытаются запретить проявления современной культуры — в последнее время нападки на популярных поп и рэп-исполнителей случаются в республике регулярно.