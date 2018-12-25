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Ежегодно около 100 тысяч школьников по всей России будут задействованы в проекте «Билет в будущее»

Вторник, 25 Декабря 2018 16:34
Ежегодно около 100 тысяч школьников по всей России будут задействованы в проекте «Билет в будущее» Фото из открытых источников

В 46 регионах России в ноябре-декабре 2018 года стартовали профессиональные пробы для школьников в рамках проекта «Билет в будущее», оператором которого является Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

 

За этот короткий период уже около 100 тысяч учеников общеобразовательных школ смогли не только познакомиться с профессиями, но и попробовали «примерить» их себя. В следующем году данный проект охватит всю страну, и такие профессиональные пробы пройдут в 85 регионах. 

 

Участие в проекте проходит в два этапа. Сначала школьник регистрируется на специальной платформе и проходит онлайн-тестирование, которое поможет выявить его интересы и склонности. Затем он выбирает профессию и площадку, где будет проходить профессиональные пробы, под руководством опытного наставника. Такие площадки расположены на базе профильных университетов, кванториумов, технопарков, а также межрегиональных центров компетенций.

 

Всего проект охватывает почти 90 профессий из самых разных сфер: «Здоровье», «Городская среда», «IT-технологии», «Транспорт», «Энергетика» и «Космос». Известно, что в этом году в практических занятиях было задействовано более 1000 экспертов из различных профессиональных сфер.

 

Роберт Уразов, генеральный директор Союза «Молодые профессионалы» считает, что основная проблема в ранней профориентации - отсутствие у школьников возможности "примерить" на себя ту или иную профессию, даже несмотря на то, что большинство школ практикуют экскурсии на предприятия. Так же он рассказал, что проект распланирован до 2024 года. Ежегодно порядка 100 тысяч школьников по всей России будут проходить профессиональные тренинги.

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Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Новости Россия
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