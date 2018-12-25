На Первом канале рассказали, как снималась «Новогодняя ночь-2019»

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Представители "Первого канала" рассказали о праздничном шоу, которое ждет россиян в новогоднюю ночь. Подробности о "Новогодней ночи - 2019" появились в распоряжении у Федерального агентства новостей.

Жителей Российской Федерации, которые будут смотреть "Первый канал" в новогоднюю ночь, ждет целое множество сюрпризов — отмечают в пресс-службе канала, уточняя, что ведущие будут поздравлять зрителей с Новым годом весьма необычными способами. Например — находясь на высоте 328 метров над землей.

"Новогоднее шоу стартует на "Первом канале" в 23:00 и прервется только на поздравление от президента Владимира Путина, которое традиционно завершится боем кремлевских курантов", — говорят представители канала.

Музыкальные номера для главного новогоднего шоу России снимались в течение месяца — работой руководили шесть режиссеров, каждый со своей съемочной группой. Актерам приходилась сниматься под открытым небом, а суровые погодные условия, характерные для зимней России, не стали препятствием.

"Одними из первых для шоу на НГ снимали Басту и Полину Гагарину — съемки велись на фоне небоскребов Москва-Сити ночью при температуре около минус 12, и в результате Баста и его музыканты очень замерзли", — пишет ФАН.

Кроме Басты и Гагариной, в "Новогодней ночи - 2019" засветятся Григорий Лепс и Emin (они спели в московском метро), Жасмин и Татьяна Навка, Анна Шатилова, Игорь Кириллов, Монеточка, Дима Билан, Ани Лорак, Вера Брежнева, Стас Михайлов, Филипп Киркоров, Лолита, Валерий Меладзе, Зара, а также другие знаменитости.