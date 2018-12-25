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Возвращение легендарного балета на льду

Вторник, 25 Декабря 2018 12:04
Возвращение легендарного балета на льду Фото из открытых источников

Четверть века спустя «Российский балет на льду» возвращается в Россию с новым проектом «Калина красная». Первые пять премьерных выступлений коллектива состоялись в 1992 году.

 

Тогда на стыке театрального искусства и фигурного катания был создан уникальный творческий продукт, предвосхитивший появление современных ледовых шоу, которые в последние десятилетия пользуются у зрителей огромной популярностью. Сегодня «Российский балет на льду», как и двадцать пять лет назад, завораживает зрителей высоким уровнем актёрского и исполнительского мастерства, увлекает художественным замыслом и музыкальной драматургией. 

 

Новый проект «Калина Красная» зрители смогут увидеть весной 2019 года. Премьера программы состоится 8 марта в Электростали во Дворце Спорта «Кристалл», 15 марта – в Нижнем Новгороде в Концертно-развлекательном комплексе «Нагорный», 17 марта – в Санкт-Петербурге во Дворце Спорта «Юбилейный», 24 марта – в Москве на площадке «ВТБ Арена». 

 

«Калина красная» — музыкальный рассказ на льду о людях великой, несгибаемой, противоречивой и вечно возрождающейся России, выраженный через хореографическое осмысление исторических событий и переданный через образы персонажей любимых отечественных кинофильмов, народных песен и русских классических музыкальных произведений.

 

Программа выступления включает в себя шесть блоков, которые представляют собой хореографически законченную главу, поставленную на музыку одного композитора или исполнителя. Действие каждого последующего блока программы вытекает из действия предыдущего, создавая единое целостное прочтение музыкального рассказа. 

 

В программе примут участие шестнадцать профессиональных фигуристов и четырнадцать танцоров, для которых на льду будет установлен подиум, накрывающий 15% льда. Продолжительность выступления 110 минут. Главный хореограф-постановщик программы — Катерина Семёнова-Нейман.

 

Приобрести билеты на премьеру проекта «Калина красная» можно на официальном сайте «Российского балета на льду» https://rbi.show и в театральных кассах города.

 

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Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Новости балет
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