«Прожаренный» Новый год на ТНТ4

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Подготовка к Новому году начнётся 24 декабря со спецпроекта «Comedy Club. Мои Года». Подробнее - в материале Planet Today.

Резиденты Comedy Club пошутят про самые значимые события в жизни страны с 2005 по 2011. Один год — один выпуск. Если поместить этот спецпроект в капсулу времени, то через сотни лет по нему можно будет восстановить историю России начала 21 века.

24-30 декабря в 00:00 — «Comedy Club. Мои Года»

В 2018 году ТНТ4 возглавил тренд на комедийный хейт и самоиронию. В новогоднюю ночь закрепим достижения. Пока на всём российском телевидении будут идти добрые голубые огоньки, только у нас — пылающий огонь жёстких шуток! 31 декабря — все выпуски первого сезона комедийного шоу ТНТ4 «Прожарка» и американская «Прожарка Брюса Уиллиса»! Оставим весь хейт к Ольге Бузовой, Николаю Соболеву, Руслану Белому, Юрию Дудю, Вите АК и Гарику Мартиросяну в 2018, чтобы в 2019 перейти к другим, не менее заслуживающим внимания звёздам. Возможно, как раз к тем, кто в это время будет пить шампанское и поздравлять друг друга на новогодних шоу других телеканалов… «Прожарка» близко!

31 декабря:

18:00 — 23:00 — новогодний Comedy Club

23:00 — «Прожарка Брюса Уиллиса»

23:55 — Новогоднее обращение Президента РФ

00:00 — «Прожарка Брюса Уиллиса»

00:40 — «Прожарка Юрия Дудя»

1:40 — «Прожарка Руслана Белого»

2:40 — «Прожарка Гарика Мартиросяна»

3:40 — «Прожарка Ольги Бузовой»

4:15 — «Прожарка Николая Соболева»

5:10 — «Прожарка Вити АК»

Все январские выходные и в любое время — лучшие новогодние выпуски Comedy Club, Comedy Woman, а также другие комедийные шоу и сериалы. Начни 2019 год с самого смешного контента #ТНТ4!