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«Время инноваций-2018»: в Сочи прошла восьмая церемония награждения премией

Вторник, 25 Декабря 2018 09:46
«Время инноваций-2018»: в Сочи прошла восьмая церемония награждения премией Фото из открытых источников

В Сочи прошла торжественная церемония награждения премии «Время инноваций-2018». Мероприятие состоялось 7 декабря 2018 года в Красной Поляне уже в восьмой раз в рамках 3-й конференции «Инновации – к качественному росту».

 

На форуме участники представляли инновационные разработки в самых разных областях: в проектировании среды, на производстве, деловых коммуникациях, трансформации образовательного процесса, IT и телемедицине, юриспруденции.

 

Вручение премии объединило всех, кто считает инновационную деятельность бизнес-моделью и приоритетной стратегией. Главное отличительное качество победителей-новаторов – нестандартное и визионерское мышление.

 

Инновации нацелены на эффективность, а в бизнесе – на экономическую прибыль.  Лауреатами премии стали более семидесяти компаний в 21-й номинации. 

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Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Новости инновации
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