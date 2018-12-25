«Время инноваций-2018»: в Сочи прошла восьмая церемония награждения премией

В Сочи прошла торжественная церемония награждения премии «Время инноваций-2018». Мероприятие состоялось 7 декабря 2018 года в Красной Поляне уже в восьмой раз в рамках 3-й конференции «Инновации – к качественному росту».
На форуме участники представляли инновационные разработки в самых разных областях: в проектировании среды, на производстве, деловых коммуникациях, трансформации образовательного процесса, IT и телемедицине, юриспруденции.
Вручение премии объединило всех, кто считает инновационную деятельность бизнес-моделью и приоритетной стратегией. Главное отличительное качество победителей-новаторов – нестандартное и визионерское мышление.
Инновации нацелены на эффективность, а в бизнесе – на экономическую прибыль. Лауреатами премии стали более семидесяти компаний в 21-й номинации.
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