«Время инноваций-2018»: в Сочи прошла восьмая церемония награждения премией

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В Сочи прошла торжественная церемония награждения премии «Время инноваций-2018». Мероприятие состоялось 7 декабря 2018 года в Красной Поляне уже в восьмой раз в рамках 3-й конференции «Инновации – к качественному росту».

На форуме участники представляли инновационные разработки в самых разных областях: в проектировании среды, на производстве, деловых коммуникациях, трансформации образовательного процесса, IT и телемедицине, юриспруденции.

Вручение премии объединило всех, кто считает инновационную деятельность бизнес-моделью и приоритетной стратегией. Главное отличительное качество победителей-новаторов – нестандартное и визионерское мышление.

Инновации нацелены на эффективность, а в бизнесе – на экономическую прибыль. Лауреатами премии стали более семидесяти компаний в 21-й номинации.