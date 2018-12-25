Новая серия «Простоквашино» к Новому году появилась в Сети

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На официальном YouTube-канале прославленной отечественной мультипликационной студии "Союзмультфильм" появилась новая серия возрожденного мультсериала "Простоквашино". Новый эпизод мультфильма "Возвращение в Простоквашино" (смотрите мультик ниже на странице) посвящен Новому году.

Как сообщает пресс-служба "Союзмультфильма", центральных персонажей мультика озвучивали Юлия Меньшова, Иван Охлобыстин и Гарик Сукачев, которые специально для новой серии перепели песню "Кабы не было зимы".

"Серия как всегда насыщена разнообразными интересными событиями, неожиданными поворотами сюжетной линии, и, разумеется, хорошей музыкой и хорошим юмором!", — заявляют официальные представители мультипликационной студии.

По сюжету мультфильма, герои готовятся к празднованию Нового года, но сталкиваются с неожиданной проблемой — отсутствием снега. Вера Павловна (маленькая сестра Дяди Федора) просит предпринять что-нибудь, чтобы решить проблему, и друзья, соответственно, предпринимают.

Режиссерами новой серии "Простоквашино" стали Софья Кравцова (многократный лауреат Российского фестиваля анимационного кино в Суздале) и Михаил Солошенко.

Предновогодний эпизод "Возвращения в Простоквашино" стал десятым, но далеко не последним, так как создатели мультфильма планируют выложить еще как минимум два десятка новых серий.