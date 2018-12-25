Телецентр «Останкино» подал иски к «Первому каналу» на 164 млн руб

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Телевизионный техцентр "Останкино" обратился в Арбитражный суд Москвы с двумя исками против "Первого канала", который задолжал центру сто шестьдесят четыре миллиона рублей. Информация об этом была получена из картотеки суда и подтверждена официальными представителями "Останкино".

""Первый канал" является одним из наших главных клиентов, но у канала и его субподрядчиков действительно образовалась колоссальная задолженность перед "Останкино". Речь идет о задолженности, которая угрожает самому функционированию телевизионного центра", — заявил представитель "Останкино".

Офпредставитель "Первого канала" не стал комментировать ситуацию.

В "Останкино", тем временем, добавили, что суд между "Первым" и его партнерами — это нечто очень нетипичное, т.к. партнеры канала обычно не отстаивают свои интересы в суде, опасаясь потерять крупного клиента.

И действительно — по данным "Ведомостей", иски технического центра "Останкино" к "Первому каналу" стали первыми подобными за пять лет.

"Первый канал" испытывает значительные финансовые затруднения как минимум с 2014-го года. Аналитики говорят, что для того, чтобы стабилизировать финансовое состояние канала, требуется (в ближайшие три года) по меньшей мере шесть с половиной миллиардов рублей.