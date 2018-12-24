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Россияне назвали любимый фильм 2018-го года

Понедельник, 24 Декабря 2018 13:39
Россияне назвали любимый фильм 2018-го года Фото из открытых источников

Рейтинг самых полюбившихся россиянам фильмов и сериалов 2018-го года представил популярный отечественный портал "Кинопоиск", пользователи которого признали главным фильмом года драму Мартина МакДоны "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

 

Фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" был довольно высоко оценен авторитетными кинокритиками, и, в частности, завоевал два "Оскара" — заветные статуэтки достались Фрэнсис Макдорманд ("Лучшая женская роль") и Сэму Рокуэллу ("Лучший актер второго плана").

 

Главным российским фильмом года была признана спортивная драма Антона Мегердичева "Движение вверх".

 

Главный сериал года — это, по версии пользователей "Кинопоиска", проект от Netflix "Видоизмененный углерод", который визуально напоминает "Бегущего по лезвию", радует харизматичными героями, а также хитро переплетенной сюжетной линией. Сюжет "Видоизмененного углерода" развивается в киберпанковом мире будущего, созданном писателем Ричардом Морганом.

 

Российский сериал года — "Домашний арест" Семена Слепакова и Петра Буслова.

 

Выбор лучших фильмов и сериалов от редакции "Кинопоиска" полностью отличается от пользовательского выбора — фильм года по версии редакции портала — это "Остров собак" Уэса Андерсона, а лучшие сериалы — "Звоните ДиКаприо!", "Маньяк" и "Острые предметы".

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости кино
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