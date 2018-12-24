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В трейлере новых «Мстителей» засветился Дэдпул

Понедельник, 24 Декабря 2018 11:48
В трейлере новых «Мстителей» засветился Дэдпул Фото из открытых источников

Странный трейлер новых "Мстителей", в котором всех персонажей заменили на Дэдпула, является фанатской работой — пишут СМИ, обратившие внимание на интересный видеоролик (смотрите видео ниже).

 

Пользователя YouTube по имени Mightyraccoon, который выложил ролик на своем канале, смутило отсутствие Дэдпула в трейлере четвертой части "Мстителей", поэтому он решил взять ситуацию в свои руки.

 

Недолго думая, пользователь "Ютуба" заменил всех засветившихся в трейлере персонажей на Дэдпула, и выложил результат своей работы на всеобщее обозрение.

 

Получилось... очень странно. Особенно если учесть тот факт, что Mightyraccoon лично озвучил Дэдпула, имитируя голос сыгравшего супергероя актера Райана Рейнольдса.

 

В видео, кроме того, присутствует маска Росомахи, которой Mightyraccoon заменил шлем Железного человека.

 

Трейлер "Мстителей 4", над которым поиздевался пользователь "Ютуба", появился пару недель назад и установил своеобразный рекорд, набрал почти триста миллионов просмотров за двадцать четыре часа.

 

Создатели "Мстителей" в лице представителей студии Marvel поблагодарили фанатов франшизы за установленный рекорд и пообещали соответствовать высоким ожиданиям поклонников и выпустить по-настоящему качественный и зрелищный фильм.

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости Дэдпул
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