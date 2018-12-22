В России могут ввести маркировку нецензурных песен

На заседании Совета по культуре и искусству Игорем Матвиенко была выдвинута инициатива по введению звуковой маркировки музыкальных композиций, содержащих в текстовой части нецензурную лексику. При этом продюсер отметил, что введение таких мер не ущемит чьих-либо свобод. Многие артисты положительно отреагировали на тенденцию к зачистке текстов песен от непристойной лексики и её локализации.
По выражению народного артиста Льва Лещенко, окончательно избавиться от бранных слов в текстах песен не получится, однако необходимо контролировать распространение таких композиций, тем самым артист поддержал представленную инициативу.
Продюсер Виктор Дробыш выразил скепсис относительно перспектив сокращения употребления бранной лексики в музыкальных композициях, однако согласился с необходимостью предпринятых мер как попытки борьбы за чистоту речи.
Телевизионные источники ранее сообщали о том, что певица Валерия также выступала с предложением о тотальной очистке текстов песен от мата.
Любопытно было бы дождаться комментариев тех артистов, чьи музыкальные произведения не отличаются лексической стерильностью, однако популярны и любимы общественностью.
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