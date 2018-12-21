«День секретных проектов»: ведущие РЕН ТВ раскроют тайны нового мира

23 декабря Игорь Прокопенко, Анна Чапман и Олег Шишкин встретятся в одной студии, чтобы рассказать о самых опасных трендах киберэпохи. Подробнее - в материале Planet Today.
Игорь Прокопенко: Мы разберемся, кто развязал продуктовую войну против России? Зачем пищевые корпорации пичкают нас антибиотиками? И как это отразится будущем поколении?
Анна Чапман: Сколько токсинов в средствах детской гигиены? О чем молчат производители косметики и как не потерять лицо в погоне за красотой?
Олег Шишкин: Почему во всем мире растет количество мутанов? Что это - ошибка природы или результат военных экспериментов? Зачем Китаю нужны генмодифицированные дети?
На эти и многие другие вопросы будем отвечать целый день.
Смотрите «День секретных проектов» на РЕН ТВ – в воскресенье, 23 декабря, с 10:30 до 23:00.
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