Шарапова снялась в клипе на песню Spice Girls «Wannabe»

На YouTube-канале Vogue Russia появился клип на популярную когда-то песню Wannabe группы Spice Girls (смотрите видео ниже), в котором снялась российская теннисистка Мария Шарапова, а также еще целый ряд знаменитых женщин.
Компанию Шараповой составили польская модель Магдалена Фраковяк, американская бизнесвумен Оливия Палермо, и другие героини специальных материалов журнала Vogue.
Мария Шарапова упомянула "любительский" видеоклип на песню Wannabe в своем твиттере — теннисистка отметила, что съемки клипа осуществлялись в атмосфере некоторого стеснения, но в итоге получилось довольно весело. "Вот, немного Spice Girls вам с утра", — написала Шарапова.
Оригинальный клип на песню Spice Girls - Wannabe, если что, появился уже более двух десятков лет назад — в далеком 1996 году. Сингл Wannabe, написанный участницами Spice Girls совместно с Ричардом Стэннардом и Мэттом Роувом всего на полчаса, получился столь "цепляющим", что не покидал лидерские позиции британских чартов на протяжении семи недель, да и теперь, спустя десятилетия, может "прилипнуть" к вам надолго.
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