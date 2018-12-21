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Шарапова снялась в клипе на песню Spice Girls «Wannabe»

Пятница, 21 Декабря 2018 12:51
Шарапова снялась в клипе на песню Spice Girls «Wannabe» Фото из открытых источников

На YouTube-канале Vogue Russia появился клип на популярную когда-то песню Wannabe группы Spice Girls (смотрите видео ниже), в котором снялась российская теннисистка Мария Шарапова, а также еще целый ряд знаменитых женщин.

 

Компанию Шараповой составили польская модель Магдалена Фраковяк, американская бизнесвумен Оливия Палермо, и другие героини специальных материалов журнала Vogue.

 

Мария Шарапова упомянула "любительский" видеоклип на песню Wannabe в своем твиттере — теннисистка отметила, что съемки клипа осуществлялись в атмосфере некоторого стеснения, но в итоге получилось довольно весело. "Вот, немного Spice Girls вам с утра", — написала Шарапова.

 

Оригинальный клип на песню Spice Girls - Wannabe, если что, появился уже более двух десятков лет назад — в далеком 1996 году. Сингл Wannabe, написанный участницами Spice Girls совместно с Ричардом Стэннардом и Мэттом Роувом всего на полчаса, получился столь "цепляющим", что не покидал лидерские позиции британских чартов на протяжении семи недель, да и теперь, спустя десятилетия, может "прилипнуть" к вам надолго.

 

Раз уж мы вспомнили Spice Girls, то отметим, что солистка коллектива Мелани Браун (более известная как Мел Би) попала в больницу с переломом двух ребер и сильным порезом руки в начале этого месяца. По слухам, к столь серьезным последствиям привела бурная ночь, проведенная Мел Би в одном из лондонских клубов.

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости клип
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